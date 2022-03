Google Maps : une IA a bloqué 100 millions de modifications frauduleuses en 2021

Google Maps a supprimé 100 millions de modifications abusives l'année dernière. Pour identifier les changements abusifs, le groupe américain utilise une intelligence artificielle dopée au machine learning.

Google Maps, le service de cartographie le plus populaire au monde, permet aux internautes d'apporter des modifications aux cartes. Google encourage notamment les utilisateurs à ajouter un lieu manquant sur une carte ou à déplacer un endroit qui serait mal placé. Evidemment, des petits malins en profitent pour ajouter des informations factices sur Google Maps.

C'est pourquoi Google examine l'intégralité des modifications apportées par les internautes avant de les appliquer. L'examen des modifications est une tâche colossale et extrêmement chronophage pour les équipes de Google. “Chaque jour, nous recevons environ 20 millions de contributions de personnes utilisant Maps. Ces contributions comprennent tout, des heures d'ouverture et des numéros de téléphone mis à jour, en passant par les photos et les critiques“, explique Google dans un billet de blog.

Lire aussi : Des internautes utilisent Tinder et Google Maps pour lutter contre les fake news sur la guerre en Ukraine

Google explique comment une IA surveille les changements apportés sur Maps

Pour repérer les modifications abusives sans monopoliser ses équipes, l'entreprise américaine s'appuie sur le machine learning. Il s'agit d'une technologie de pointe permettant aux algorithmes d'apprendre sans devoir être programmé au préalable. L'IA évolue ainsi au fil de ses expériences sans la moindre action de la part d'un programmeur. Google utilise le machine learning sur plusieurs autres de ses services, comme Google Search ou encore Google Photos.

Grâce à une combinaison de modérateurs humains et d'algorithmes dopés à l'intelligence artificielle, Google est parvenu à empêcher plus de 100 millions de modifications abusives sur Maps. Ces changements frauduleux étaient notamment destinés à ternir la réputation d'un commerce répertorié sur l'application de cartographie ou d'en faire la publicité.

“Nous avons identifié et supprimé plus de 7 millions de faux profils d'entreprise […]Nous avons arrêté plus de 12 millions de tentatives pour créer de faux profils d'entreprise et près de 8 millions de tentatives pour revendiquer des profils d'entreprise qui ne leur appartenaient pas”, détaille Google.

Le géant du numérique précise également avoir bloqué ou supprimé plus de 95 millions de modifications de photos violant sa politique d'utilisation, plus de 190 millions de photos et 5 millions de vidéos floues ou en infraction avec son règlement. D'après Google, l'intelligence artificielle déployée pour protéger Maps continue d'évoluer et se montre de plus en plus efficace.