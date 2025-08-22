Retrouver les lieux récemment visités sur Google Maps n’a jamais été aussi facile

Google continue d’enrichir son application Maps de nouvelles fonctionnalités. Cette fois-ci, une mise à jour offre aux utilisateurs la possibilité de retrouver plus facilement les derniers lieux qu’ils ont visités.

Décidément, Google n’a pas fini d’enrichir son application Maps afin d’en faire plus qu’une simple application de navigation. Avec Google Maps, il n’est pas seulement question de rechercher des itinéraires fiables, vous pouvez également rechercher des lieux ou consulter les fiches des établissements renseignés.

Cette application GPS vous permet aussi d’accéder à un historique de vos visites, à condition que vous réussissiez à le retrouver. Ce qui n’était pas toujours évident… jusqu’à maintenant. Si Google teste une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de Maps de réagir directement aux photos d’un établissement avec des emojis, la firme de Mountain View vous permet désormais de vous remémorer plus facilement les lieux que vous avez récemment visités.

Vos lieux récemment visités mis en avant dans Google Maps

Une section inédite a en effet été repérée, au-dessus de Vos listes, par nos confrères d’Android Authority dans la dernière mise à jour de l’application (25.34.00.796159725). Vos lieux récents, c’est ainsi qu’elle a été baptisée, rassemble sous forme de liste tous les endroits que vous avez visités dernièrement. Pratique si vous souhaitez partager avec vos amis l'adresse de ce formidable café dont vous aviez oublié le nom.

Vous pouvez affiner la recherche grâce à quatre critères : Zone, Catégorie, Enregistrés et Historique Maps. Pour chacun d’eux, des sous-filtres s’affichent. En sélectionnant l’Historique par exemple, vous pourrez approfondir avec Tous, Vus, Recherchés, Partagés ou Appelés. Pour Catégorie, ce sera par Culture, Shopping, Restaurants et bars, Hôtels ou encore Attractions. Les lieux correspondants au filtre sélectionné se présentent sous la forme d’une liste. Sur chaque ligne se trouve une icône de signet, vous permettant d’enregistrer rapidement un endroit dans Vos listes. Un menu … dédié à chaque entrée vous propose davantage d’options : partager, voir les détails de ce lieu ou le supprimer de votre historique.

Google Maps bénéficie déjà d’une frise chronologique dans l’onglet Vous, lancé l’an dernier, aux côtés d’Explorer et Contribuer. La Chronologie, si elle est activée, vous permet de retrouver vos arrêts récents dans la section Visités. Mais avec cette mise à jour, il est plus facile d’accéder à ces informations, qui sont davantage mises en avant. La fonctionnalité Vos lieux récents n’est pas encore déployée à grande échelle. Pour le moment, elle n’a été repérée que dans une analyse détaillée de l’application Android (une APK teardown, donc). Mais elle s’inscrit dans le cadre de la refonte de Google Maps.