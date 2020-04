Google Maps met en avant les restaurants avec livraison à domicile

Google Maps met désormais en avant les restaurants ouverts qui offrent un service de livraison à domicile en France et dans plusieurs autres pays. Vous n’avez qu’à appuyer sur un bouton pour afficher leur liste et si possible effectuer directement une commande quand l’option est proposée.

Google Maps se met à jour et se dote d’une nouvelle option bien pratique en cette période de confinement. Alors que beaucoup se tournent en ce moment vers la livraison de repas à domicile, l’application met en avant les restaurants qui offrent cette possibilité. Deux boutons intitulés « livraison » et « vente à emporter » s’affichent désormais sur la page d’accueil, juste en dessous de la barre de recherche.

Ces raccourcis viennent compléter la liste des ceux que proposait déjà l’application et qui permettent d’accéder plus facilement aux stations-service, supermarchés, pharmacies, etc. Dans le listing des restaurants, vous pouvez voir d’un coup d’œil ceux qui sont ouverts. Il est parfois possible de commander un repas directement dans Google Maps et de vous faire livrer à domicile sans passer par les services spécialisés comme Uber Eats et Deliveroo dont les livreurs continuent de sillonner toute la France.

Alternativement, les numéros de téléphone sont disponibles pour passer un coup de fil. Vous bénéficiez en plus des autres fonctionnalités en rapport avec les restaurants, comme l’affichage des plats les plus populaires ou encore le score d’affinité pour savoir quels restaurants du coin vous conviendraient le mieux. Il s’agit d’une petite mise à jour qui trouve toute son importance dans le contexte actuel et qui vient s’ajouter aux initiatives de Google qui cherche à se rendre plus utile face à la pandémie du coronavirus.

Nous pouvons confirmer que ces raccourcis sont disponibles dès maintenant en France sur Google Maps. Pour rappel, le gouvernement autorise toujours la livraison de repas à domicile pendant le confinement, pour peu « qu’elle se fasse sans contact » afin d’assurer une protection maximale des livreurs et des clients. Des consignes sont également données aux restaurateurs et préparateurs de repas pour le respect des gestes barrières.