Coronavirus : le site de Google pour savoir si on doit faire le test est déjà saturé

Le site spécial coronavirus développé par Verily (Google) pour diriger les personnes à risque vers des centres de test est déjà saturé. Le site, en phase initiale, ne couvre pourtant qu’une partie très limités de la Californie. Trump lui avait donné à court terme une ambition nationale et internationale.

On vous en parlait hier : Donald Trump a un peu hâtivement annoncé ce weekend qu’un site baptisé Project Baseline était en train d’être lancé avec Google pour permettre en premier lieu aux internautes américains de savoir si ils devaient être testés pour la coronavirus. Au passage le président américain avait promis que le site serait aussi utile à des internautes étrangers pour aider à lutter contre le COVID-19. Le site a été lancé lundi dans une version pour l’instant limitée à la baie de San Francisco.

Or, lors de visites ce matin pour tenter de répondre au questionnaire, on découvre que le Project Baseline n’est déjà plus capable de rediriger des personnes à risque vers des centres de test : « malheureusement, nous ne pouvons pas programmer plus de rendez-vous pour le moment », peut-on lire sur le site qui précise « la prise de rendez-vous va continuer à se développer au travers de ce programme à mesure que nous augmenterons prochainement sa capacité. Merci de revenir plus tard ».

Cette saturation rapide semble déjà indiquer que la fameuse « augmentation de la capacité » du site dont il est question et les ambitions nationales et internationales voulues par Trump ne seront pas une mince affaire. Le problème, c’est qu’il faut aussi que des centres de test soient disponibles. Pour l’instant, le site ne peut rediriger les patients que vers les centres de test des comtés de Santa Clara et San Mateo, sachant qu’il y a 19 de ces centres au total en Californie. A en croire 20 Minutes, ces laboratoires ont été capables de dépister moins de 10 000 personnes.

