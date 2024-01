Google Maps : cette nouvelle vue 3D promet une navigation encore plus immersive

Google Maps, après avoir récemment enrichi son application de nouvelles fonctionnalités IA et amélioré l'accès aux transports en commun, teste désormais l'affichage de bâtiments en 3D pendant la navigation sur mobile et Android Auto.

Récemment, Google a annoncé une série de fonctionnalités inédites pour Google Maps, exploitant la puissance de l'IA pour offrir “une nouvelle manière de chercher et d'explorer”. Parmi ces innovations, on retrouve Immersive View, combinant des milliards d'images aériennes et Street View pour une représentation enrichie du monde réel. Déployée initialement dans certaines métropoles européennes, cette technologie offre maintenant des itinéraires en 3D dans des villes comme Amsterdam, Miami, et Paris. De plus, l’application a intégré des améliorations pour les utilisateurs de Lens, permettant d'afficher des informations utiles sur l'environnement immédiat via la réalité augmentée​.

En parallèle, Google Maps s'est amélioré pour les usagers des transports en commun et les piétons en fournissant des recommandations personnalisées et des données plus précises, telles que l'emplacement exact des entrées et sorties des gares et stations. Cette amélioration vise à faciliter la navigation urbaine et à réduire les risques de rater des correspondances importantes. Enfin, l’application a renforcé son aspect social avec l'introduction de listes collaboratives, permettant aux utilisateurs de planifier leurs déplacements de manière plus interactive.

Navigation en 3D : une nouvelle dimension serait en essai pour Google Maps

Cette mise à jour permettant l'affichage de bâtiments en 3D pendant la navigation dans Google Maps a été initialement remarquée et signalée par des utilisateurs sur des plateformes comme Reddit à Hong Kong et au Canada. Elle serait en cours de test sur l'application mobile et Android Auto. D'après la description de ces personnes, cette innovation permet une visualisation plus détaillée et immersive de l'environnement, notamment dans les zones urbaines. Les bâtiments, qui apparaissent lorsque l’option 3D est activée, offrent une perspective plus réaliste et sont particulièrement utiles pour les utilisateurs naviguant dans des villes denses comme Paris.

L'ajout de ces bâtiments en 3D de Google Maps pour la navigation pourrait avoir diverses applications pratiques. Par exemple, dans les zones urbaines complexes, cette fonctionnalité peut aider à mieux comprendre la disposition des rues et des bâtiments, facilitant ainsi la navigation et la localisation des destinations spécifiques. En outre, pour les conducteurs utilisant Android Auto, cette fonctionnalité pourrait offrir une aide visuelle supplémentaire, en particulier dans les intersections et les zones densément construites.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test, son potentiel d'améliorer la navigation est considérable. L'intérêt de Google pour l'innovation dans la cartographie numérique et la navigation est clairement manifeste, avec une attention particulière à l'ajout de détails visuels et fonctionnels qui enrichissent la compréhension de l'utilisateur de son environnement immédiat.

Source : 9to5Google