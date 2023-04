Google Maps propose une nouvelle fonctionnalité très discrète mais totalement indispensable

Si les nouvelles fonctionnalités implémentées dans Google Maps sont parfois tape-à-l'oeil, elles sont le plus souvent très discrètes. C'est le cas de cette petit épingle qui fait son apparition au bord de l'écran.

On ne présente plus Google Maps, l’application de cartographie désormais indispensable à toutes nos déambulations, et même au quotidien. La firme de Mountain View ne cesse d’améliorer son service en ligne, et on peut dire qu’en 17 ans d’existence, elle a eu le temps de peaufiner son produit. Si la compagnie propose de temps à autre des innovations pour le moins impressionnantes, telles qu’Immersive View, la navigation 3D boostée par l’IA, les changements apportés à l’interface passent le plus souvent inaperçus.

L’application Maps reste fidèle à la devise de Google qui est « d’organiser les informations à l’échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous ». Elle intègre désormais une épingle flottante blanche sur fond rouge qui indique la direction dans laquelle se trouve le dernier emplacement cherché sur votre smartphone. L’idée est toute bête, et les utilisateurs ne seront pas désorientés par l’apparition de ce nouvel élément visuel. Pour recentrer l’écran sur votre recherche précédente, il vous suffit d’appuyer dessus. Objectif rempli.

Google Maps affiche désormais une petite épingle qui vous aidera à vous orienter

Si l’on ajoute à cet ajout très discret, les possibilités offertes par la réalité augmentée et Immersive View, on constate qu’il est maintenant difficile de perdre son chemin tant que l’on sait utiliser les fonctionnalités essentielles de l’application, les itinéraires, GPS, et autres Street View. Parmi les nouveautés proposées récemment par Google, mais toujours en rapport avec vos déplacements ou les vacances, on notera que le moteur de recherche et Maps forment plus que jamais un combo gagnant.

La firme lance de nouvelles fonctionnalités pour voyager moins cher. Cela suffira-t-il à ralentir la montée en puissance de ChatGPT, le chatbot à tout faire que toujours plus de gens utilisent pour organiser leurs vacances ?, Ce changement dans l'UI de Google Maps a été repéré sur un Pixel 6a sous Android 13.