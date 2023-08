Firefox sur Android : cette fonction très attendue va vous donner envie d’installer le navigateur

D'ici la fin de l'année, il sera enfin possible d'installer toutes les extensions que l'on souhaite sur Firefox pour Android. Cela ferait du navigateur mobile le premier à supporter une telle fonctionnalité.

Dans le monde des navigateurs mobiles, Firefox est loin d'être une référence. En juillet dernier, il est utilisé sur 0,5 % des smartphones dans le monde, selon le site StatCounter. C'est très loin derrière Chrome et ses 65 %. Ce n'est pas qu'il est mauvais, au contraire. Il ajoute même des fonctionnalités utiles au fil de ses mises à jour. Et avec celle qui arrive, il est possible que Firefox sur Android renverse la tendance et soit de plus en plus adopté.

Mozilla annonce en effet que d'ici la fin de l'année, le navigateur Firefox sur Android autorisera l'installation d'extensions sans contrainte ou limite. Actuellement, il n'est possible d'installer qu'un nombre très restreint d'extensions, moins d'une trentaine. Certes, vous pouvez passer par un menu spécial réservé aux développeurs pour outrepasser cela, mais la Fondation elle-même ne le recommande pas aux utilisateurs lambda. Bientôt, ce sera aussi simple que sur ordinateur.

Firefox sur Android permettra bientôt l'installation d'extensions sans aucune limite

Une fois la fonction en place, cela fera de Firefox “le seul navigateur Android majeur a supporter un écosystème d'extensions ouvert”. Pour rappel, même Chrome ne permet pas d'ajouter des extensions sur mobile. Afin de ne pas perdre de temps, le billet de blog donne les instructions nécessaires aux développeurs pour qu'ils préparent leurs extensions à être installables sur la version Android du navigateur. Mozilla s'attend en effet à “une demande considérable des utilisateurs pour plus d'extensions sur Firefox pour Android”.

Lire aussi – Firefox étend sa protection anti-cookies à Android, voici comment l’activer sur votre smartphone

Il n'y a pour le moment pas d'autres détails concernant la mise en place du système. On imagine cependant qu'il prendra une forme sensiblement identique à celle qu'il a sur PC. Si les développeurs jouent le jeu et que le catalogue est fourni, Firefox pourrait bien devenir incontournable sur mobile, tant les possibilités de personnalisation via les extensions sont quasi-illimitées. Une date de lancement précise sera annoncée début septembre, et devrait dans tous les cas ne pas dépasser fin 2023.