Google lève le voile sur le Pixel 9a, des mines abandonnées bientôt transformées en batteries, c’est le récap’ de la semaine

Le Google Pixel 9a devrait largement séduire, des scientifiques cherchent à utiliser des mines abandonnées pour générer de l’énergie, Google améliore Gemini 2.0 Flash qui devient encore plus polyvalent, c’est le récap’ de la semaine.

Google a le vent en poupe ! Après avoir présenté le Pixel 9a, la firme de Mountain View vient de lancer une IA qui pourrait faire de l’ombre à Photoshop. Pendant que des scientifiques de l’IIASA en Autriche cherchent à transformer des mines abandonnées en batteries géantes, la nouvelle solution BadUpdate vous permet désormais de profiter totalement de votre Xbox 360. Attention, lire des messages qui ne vous sont pas adressés est une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui qui pourrait vous coûter cher.

Des mines abandonnées pourraient générer de l’énergie par la gravité

Alors que nos besoins en électricité de cessent de croître, des scientifiques de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA) imaginent un système innovant : l’Underground Gravity Energy Storage (UGES). L’idée de ce projet serait de réhabiliter des puits de mines abandonnées pour stocker et produire de l’énergie grâce à la gravité.

Lire : Des mines abandonnées pourraient devenir des batteries géantes chargées par la gravité

Elle lit un message qui ne lui était pas adressé et récolte une amende

Un jour, alors qu’elle porte la montre connectée qu’elle partage avec son mari, Laura tombe sur un message qui ne lui était pas destiné : un message de la maîtresse de son époux. Lors de la procédure de divorce, elle décide de s’en servir comme preuve d’adultère. Mais son ex-mari riposte en portant plainte pour atteinte au secret des correspondances. La justice lui donne raison et condamne Laura pour atteinte à la vie privée d'autrui. Elle écope finalement d’une amende symbolique de 300 € avec sursis.

Lire : Elle lit un message reçu sur sa montre connectée, la justice la condamne

BadUpdate : vous pouvez enfin pirater votre Xbox 360

Depuis l’année dernière, la Xbox 360 a vu son expérience se dégradée, puisqu’il n’est désormais plus possible de lire des films et séries via son catalogue multimédia, ni d’acheter de nouveaux jeux. Le RGH et le JTAG offraient jusqu'à présent une solution pour contourner ces restrictions, mais leur mise en œuvre restait complexe. Bonne nouvelle, une nouvelle solution débarque. Il s’agit de BadUpdate, qui fonctionne sur tous les modèles de la Xbox 360 et qui permet désormais d'accéder à Xbox 360 Homebrew. À noter que la procédure n’est pas facile à réaliser et qu’elle doit être répétée à chaque redémarrage de la console.

Lire : La Xbox 360 peut enfin être piratée facilement, à l’aide d’une simple clé USB

Pixel 9a : un smartphone qui pourrait faire de l’ombre au Samsung Galaxy A56

Après des mois de fuites, Google lève enfin le voile sur le Pixel 9a. La firme de Mountain View propose ici un smartphone de milieu de gamme très puissant à moins de 600 euros. Parmi les innovations de cette nouvelle génération, on note les quatre jolis coloris, le nouveau module photo en forme de goutte d’eau, la partie technique améliorée et l’intégration native de l’assistant IA de Google, Gemini. Les arguments favorables au Pixel 9a sont nombreux, et ce nouveau smartphone pourrait bien rivaliser avec le Samsung Galaxy A56.

Lire : Google lance le Pixel 9a, suffisant pour faire oublier le Galaxy A56 de Samsung ?

Gemini 2.0 Flash : Google perfectionne son IA

Alors que les géants comme OpenAI utilisent des modèles distincts pour le traitement de texte ou celui de l’image, Google innove avec Gemini 2.0 Flash, un modèle d’IA capable de traiter le texte et l’image simultanément. Particulièrement polyvalent, il permet d’ajouter ou de supprimer des objets dans une image, de modifier des décors et de l'éclairage, de changer d'angle de vue, de zoomer en avant ou en arrière et enfin de supprimer des filigranes.

Lire : Adieu Photoshop ? Cette IA vous permet d’éditer vos photos à partir d’un prompt

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy A56 : le smartphone le plus équilibré du marché dans cette gamme de prix

Si la qualité photo et l’IA ne sont pas vos priorités, le Galaxy A56 est un smartphone équilibré qui se rapproche de ce que proposent les appareils haut de gamme de Samsung. On adore son design premium, le bon calibrage de son écran, son processeur puissant et la gestion de la chauffe maîtrisée. L’autonomie est solide et la surcouche One UI 7 est toujours aussi agréable à utiliser.

Lire : Test Samsung Galaxy A56 : il a une belle gueule, mais qu’en est-il du reste ?

Bowers & Wilkins Pi8 : un rapport qualité/prix discutable

Bien sûr, les Bowers & Wilkins Pi8 ne manquent pas d’arguments convaincants : un design soigné, une signature audio unique, une connexion directe par port jack 3,5 mm, une variété d’embouts fournis et un boîtier compatible avec la charge sans fil. Cela étant dit, le capteur de portage est imprécis, la mise en veille est trop rapide et surtout, le prix est trop élevé face à la concurrence.

Lire : Test Bowers & Wilkins Pi8 : une signature sonore unique mais une expérience parfois frustrante

Assassin’s Creed Shadows : un bon jeu, mais sans surprise

Lors de notre test, nous avons été ravis de retrouver un Japon fidèlement reproduit, un système de combat très bien fichu et une exploration plus organique qu’auparavant. Malheureusement, Assassin’s Creed Shadows s’essouffle rapidement et manque cruellement de surprises. Les fans de la saga y trouveront peut-être leur compte, mais les autres joueurs risquent d’être déçus par une introduction poussive, des cinématiques interminables et un vrai manque de nouveautés.

Lire : Test Assassin’s Creed Shadows : avec cet épisode au Japon, Ubisoft ne change pas son Fuji d’épaule

Poco X7 Pro : de quoi séduire les gamers

Si vous cherchez un smartphone gaming abordable, le Poco X7 Pro est fait pour vous. Il saura vous convaincre grâce à son joli design, ses bonnes performances, son étanchéité totale ou encore sa qualité d’affichage. On adore ses nombreuses fonctions IA et sa recharge filaire rapide (90W). Attention, l’autonomie est moyenne, les photos en ultra grand angle sont décevantes et le suivi logiciel est plus court que chez la concurrence.

Lire : Test Poco X7 Pro : un smartphone pas cher et doué pour les jeux