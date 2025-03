La Xbox 360 peut enfin être piratée facilement, à l’aide d’une simple clé USB

Un piratage logiciel de la Xbox 360 permet de déverrouiller les consoles, même celles dont la carte mère résiste aux hacks matériels RGH et le JTAG. La manipulation est plutôt simple, mais prend du temps et doit être répétée à chaque démarrage.

L'année dernière, Microsoft fermait la boutique en ligne de la Xbox 360, rendant la console la plus populaire de son histoire obsolète. L'appareil est toujours utilisable et les joueurs ont accès aux jeux achetés précédemment, mais l'expérience est devenue très limitée. Il n'est pas possible d'acquérir de nouveaux titres ou des DLC, et la Xbox 360 n'est plus en mesure de lire les films et séries de son catalogue de contenus multimédia.

La solution pour disposer de sa console comme bon vous semble est de passer par le piratage. Jusqu'ici, deux méthodes prédominaient : le RGH et le JTAG. Pour l'une comme pour l'autre, il est nécessaire d'ouvrir sa console pour bidouiller la partie matérielle. Le RGH nécessite une puce spécifique, alors que le JTAG est basé sur des soudures sur la carte mère. La manipulation n'est pas à la portée de tous et le montage peut influer sur les performances de la Xbox 360 ainsi piratée.

BadUpdate, un hack logiciel de la Xbox 360 limité

Mais voilà qu'une nouvelle méthode arrive, et elle est bien plus simple à mettre en œuvre. Vous allez le voir, elle nécessite tout de même une certaine dose de patience et il ne s'agit pas forcément du hack le plus efficace de la console pour une utilisation régulière et à long terme. Avec la solution BadUpdate, vous avez seulement besoin de vous munir d'une clé USB pour pirater la Xbox 360, au niveau logiciel. Il permet d'accéder à Xbox 360 Homebrew, un magasin contenant des jeux, des applications, des émulateurs, des éléments de personnalisation, le tout étant gratuit.

Le piratage de la Xbox 360 via BadUpdate fonctionne sur tous les modèles de la console, même la version Winchester (la dernière sortie), qui résiste le plus aux mods. Il faut seulement que l'appareil soit mis à jour vers l'ultime version disponible (17559). Le hack nécessite soit le jeu Rock Band Blitz (version d'essai ou jeu complet), soit Tony Hawk's American Wasteland (dans les formats NTSC ou PAL).

La chaîne Modern Vintage Gamer a réussi à pirater une Xbox 360 par ce biais, mais précise que la fiabilité n'est pas vraiment au rendez-vous et que la procédure est assez longue à réaliser. Surtout, il ne s'agit pas d'un piratage définitif : l'opération est à répéter chaque fois que la console est redémarrée. Pour en savoir plus sur la manière dont fonctionne BadUpdate, nous vous invitons à consulter la page GitHub du projet.