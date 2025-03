Des mines abandonnées pourraient devenir des batteries géantes chargées par la gravité

Des scientifiques ont imaginé un système redonnant une utilité aux mines abandonnées. Elles seraient réhabilitées en tant que batteries capables de générer de l'énergie par la gravité.

Tout est bon pour produire et stocker de l'énergie. Nos besoins en électricité sont de plus en plus importants et construire de nouvelles infrastructures capables d'en fournir n'est pas forcément la solution idéale. Alors on essaye de se servir de l'existant, par exemple en créant un genre de ciment transformant les maisons et les routes en batterie géante. Autre solution envisagée : se servir de la gravité. Un objet lourd qui tombe d'une certaine hauteur peut en effet créer de l'électricité.

Un système de ce genre se sert tout simplement de l'eau. Lâchée d'assez haut, elle fait tourner des turbines pendant sa chute, générant du courant. La masse liquide est ensuite remontée à son point de départ par des pompes utilisant l’excédent d'énergie. Les scientifiques de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA) en Autriche ont eu l'idée de faire à peu près la même chose, mais avec des puits de mines dont l'exploitation a pris fin.

Transformer des mines abandonnées en batteries à gravité géantes, ce n'est pas de la science-fiction

Le principe, appelé UGES pour Underground Gravity Energy Storage, que l'on peut traduire par “stockage souterrain d'énergie par gravité”, est le même. À l'aide de moteurs situés de part et d'autre de la structure, les ascenseurs présents dans les puits de mines feraient monter et descendre des conteneurs remplis de sable. L'électricité est générée lorsque l'ascenseur freine. Des tapis roulant prennent ensuite le relai pour décharger le sable dans les tunnels de la mine avant que les conteneurs remontent.

Pour éviter de boucher les tunnels, l'excédent d'énergie permettrait de faire remonter du sable à la surface. Pour le moment, le projet n'a pas été concrétisé, mais plusieurs entités sont intéressées. Et si cette idée de batterie à gravité vous dit quelque chose, c'est normal. D'autres ont déjà imaginé l'intégrer aux immenses gratte-ciels présents dans certaines villes du monde.

