Le Google Play Store va simplifier la vie des utilisateurs de plusieurs smartphones

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent plusieurs smartphones au quotidien, la nouvelle mise à jour du Google Play Store devrait grandement faciliter le passage d’un appareil à l’autre, on vous explique pourquoi.

Dans une nouvelle mise à jour de l’application Play Store, Google a ajouté une toute nouvelle option dans le menu « Gérer applications et appareil » du Play Store, intitulée « Synchroniser applis avec appareils ». Celle-ci fait exactement ce que son titre dit, c’est-à-dire qu’elle permet de synchroniser vos applications entre vos différents smartphones.

En ouvrant l’option, Google annonce que « Les applis que vous installez sur cet appareil seront aussi installées sur vos appareils synchronisés ». Imaginez que vous installiez un nouveau jeu sur votre smartphone principal, votre smartphone secondaire devrait automatiquement lancer le téléchargement de la même application, de sorte que vous puissiez rapidement continuer votre partie sur l’autre appareil.

Le Play Store va synchroniser vos applications

Pour l’instant, la synchronisation ne s'applique qu'aux applications nouvellement installées. N’espérez donc pas récupérer rapidement votre liste d'applications installées sur un nouveau téléphone sans utiliser le processus habituel de sauvegarde et de restauration de Google, vous n'avez pas de chance.

Notez également que cette fonctionnalité ne permettra pas de synchroniser les mises à jour de ces applications, c’est-à-dire qu’une fois passés sur votre second appareil, vous devrez peut-être lancer manuellement les mises à jour si celles-ci ne sont pas automatiques.

D’après les internautes ayant déjà reçu la fonctionnalité, il semble que l'option de synchronisation soit automatiquement activée pour les appareils Wear OS, qui installeront automatiquement les applications compagnons, si elles sont disponibles.

Ce changement est donc bienvenu pour de nombreux utilisateurs qui utilisent plusieurs smartphones Android au quotidien, ou encore des Chromebook sur lesquels ils veulent retrouver leur liste d’applications installées sur leurs mobiles. La nouvelle option devrait déjà être présente sur votre Play Store, si vous utilisez la dernière version de l’application.

En plus d’améliorer régulièrement son magasin d’applications, on rappelle que Google veut également rendre le Play Store plus sûr en 2023, et donc nous devrions voir arriver de nombreux changements qui iront dans ce sens au cours des prochains mois.