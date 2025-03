Le Pixel 9a est en vente avant même son annonce, voici son prix

Le Pixel 9a est déjà listé chez des revendeurs, confirmant son tarif en euros et ses coloris. Son officialisation par Google ne serait plus qu'une question d'heures.

Le Pixel 9a n'a pas encore été officiellement annoncé par Google, que le smartphone apparaît déjà sur le site de certains commerçants en ligne. Une page produit, qui a été retirée depuis, a notamment été repérée du côté du revendeur allemand TechnoMarkt. Celle-ci confirme le prix du Pixel 9a, qui sera bien vendu à 549 euros dans sa version 128 Go de stockage en Europe. Le modèle 256 Go est quant à lui attendu à 649 euros.

Le mobile sera disponible en quatre coloris : gris, rose, noir et violet. La courte description technique indique que le Pixel 9a est équipé d'un écran de 6,3 pouces, de deux capteurs photo (dont un principal de 48 MP) et d'une connectivité Wi-Fi 6E. Comme souvent avec les produits Google, le secret aura eu du mal à être conservé, et on peut même voir de premières vidéos de prise en main du Pixel 9a sur YouTube.

Le Pixel 9a na va plus se faire attendre bien longtemps

Cette accumulation de leaks ne laisse pas de place au doute : le lancement du Pixel 9a est imminent. D'après plusieurs sources, il devrait même être présenté dès ce 19 mars 2025. La commercialisation serait prévue pour le 26 mars prochain, une semaine plus tard. Entre ces deux dates, on ne serait pas surpris de voir Google proposer une offre de précommande. Certaines rumeurs laissent entendre qu'un Google TV Streamer pourrait être offert avec le mobile en Europe.

Si l'on en croit les indiscrétions, le Pixel 9a embarquera le même SoC Tensor G4 que sur le Pixel 9. Des benchmarks du Pixel 9a semblent indiquer qu'il sera plus performant que le Galaxy A56 de Samsung, concurrent direct sur le segment du milieu de gamme. Le Pixel 9a fait aussi bien que le Pixel 9 sur AnTuTu, mais est inférieur à son aîné si l'on se fie aux résultats de Geekbench.

Autrement, l'appareil sera livré sous Android 15, l'affichage devrait être OLED, définition FHD+, fréquence de rafraîchissement 120 Hz et luminosité jusqu'à 2 700 nits, et il disposerait d'une batterie de 5 100 mAH. Il disposerait aussi de 8 Go de RAM, contre 12 Go pour le Pixel 9 et 16 Go pour les Pixel 9 Pro.

Source : GSMArena