Pixel Fold : Google dévoile déjà son smartphone pliable en vidéo avant le lancement

Le marché des smartphones pliables va bientôt accueillir un tout nouvel arrivant : le Pixel Fold. Ce dernier devrait bénéficier de quelques armes intéressantes qui pourraient bien lui permettre de faire peur aux Galaxy Z Fold.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous attendons le Pixel Fold, Google ayant reporté son projet de smartphone pliable à de nombreuses reprises par crainte qu’il ne soit pas à la hauteur des Galaxy Z Fold de Samsung. L’attente va bientôt prendre fin, puisque Google donne officiellement rendez-vous le 10 mai prochain pour découvrir son appareil pliant à l’occasion de la conférence annuelle Google I/O 2023.

Sur les réseaux sociaux, Google a déjà publié une première vidéo de son smartphone, sur laquelle on peut voir le Pixel Fold sous toutes ses coutures. Sans surprise, l’appareil ressemblera exactement aux rendus qui avaient été dévoilés il y a de nombreux mois maintenant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone ne va pas passer inaperçu.

Le Pixel Fold va rivaliser avec le Galaxy Z Fold de Samsung

Samsung est le leader incontesté du marché des smartphones pliables, mais ce nouveau Pixel Fold pourrait bien être une menace à prendre au sérieux. En effet, l’appareil de Google va améliorer deux aspects que les fans de Samsung rêveraient de voir sur les Galaxy.

Le Pixel Fold va notamment bénéficier d’un écran externe de 5,8 pouces plus large, ce qui rendra le smartphone plus pratique à utiliser lorsqu’il est plié. De plus, c’est surtout au niveau de la partie photo que le Google Pixel aurait l’avantage. Les Galaxy Fold n’ont jamais vraiment brillé en photo, ceux-ci étant toujours équipés de capteurs photo moins performants que sur les modèles haut de gamme du fabricant. Grâce à ses trois caméras et au célèbre algorithme de Google qui a fait la renommée de ses smartphones, le Pixel Fold devrait sans aucun doute offrir des résultats plus convaincants que son concurrent dans ce domaine.

Si le Pixel Fold est bien présenté en mai, tout porte à croire qu’il ne sera pas disponible avant la fin du mois de juin. Google rencontre peut-être quelques problèmes au niveau de la production, qui le poussent à attendre encore quelques semaines supplémentaires pour sortir l’appareil. Son prix pourrait bien en décourager plus d’un, puisqu’il coutera environ 1799 euros.