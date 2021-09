Google Horloge : un bug très embêtant empêche le réveil de se déclencher

Google Horloge est victime d'un bug ultra agaçant. D'après les témoignages de nombreux utilisateurs, un dysfonctionnement empêche le réveil de se déclencher le matin. Une notification indiquant que l'alarme a été manquée se contente d'apparaître sur l'écran. Des théories apparues en lignes pointent du doigt l’association avec Spotify ou le mode ” Ne pas déranger ” du smartphone.

L'application Google Horloge, qui permet de programmer des réveils, souffre d'un grave dysfonctionnement, rapportent nos confrères d'Android Authority. Citant de nombreux témoignages sur Reddit, le média affirme que les alarmes programmées ne se déclenchent pas. Aucun son ou notification n'apparait alors à l'écran.

Visiblement, toutes les marques de smartphones semblent concernées. Les témoignages proviennent à la fois d'utilisateur d'un Google Pixel, d'un OnePlus, d'un Samsung Galaxy ou d'un Xiaomi. “Nous avons remarqué que nos alarmes du matin et celle du soir ne s'affichaient pas. Nous avons effacé le stockage / le cache, ce qui a supprimé les alarmes, réinitialiser les téléphones et les paramètres d'heure de coucher et de réveil”, détaille un internaute sur Reddit.

Les alarmes Google Horloge ne sonnent pas, à cause de Spotify ?

De facto, de nombreux utilisateurs se sont réveillés en retard. Sur la page dédiée à Google Horloge sur le Play Store, les commentaires agacés se sont multipliés. Un internaute affirme même avoir perdu son emploi après être arrivé deux fois en retard sur son lieu de travail. “J'ai perdu mon emploi d'enseignant parce que j'ai manqué deux horaires de cours du matin”, regrette un utilisateur Android.

D'après certains internautes, le bug a été provoqué par l'association de Google Horloge avec Spotify. Depuis 2018, l'appli permet d”utiliser la musique et les playlists de la plateforme de streaming en guise d'alarme pour se réveiller en rythme. Les usagers qui se réveillent généralement au son d'une musique sur Spotify se sont retrouvés privés de réveil. D'autres assurent que le “mode ne pas déranger” de leur smartphone Android est coupable. Ce mode aurait bloqué le déclenchement du réveil.

Alerté par de nombreux témoignages, Google est courant des difficultés rencontrées par l'application. Le géant de Mountain View travaille actuellement sur un correctif. Néanmoins, on ignore quand ce patch sera déployé sur l'application Android. Avez-vous rencontré le même soucis ? On attend votre témoignage dans les commentaires.