Google Drive : le mode hors ligne est en cours de déploiement

Google Drive va enfin permettre de consulter tous vos documents hors ligne. Après plusieurs mois de beta testing, cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement dans le monde. Vous pouvez donc ouvrir des documents stockés en ligne sans nécessiter de connexion Internet.

En 2019, Google a lancé un mode hors ligne pour Google Drive. Ce mode était uniquement accessible en version beta. L'application de stockage en ligne permettait de sélectionner les fichiers que vous souhaitiez consulter lorsque vous n'aviez pas de connexion Internet.

Ces documents sélectionnés, qu'il s'agisse d'un fichier PDF, d'une image ou d'un ficher Microsoft Office, pouvaient être ouvert avec un navigateur web en l'absence de réseau Wi-Fi. Pour accéder à cette bêta, les administrateurs G Suite devaient au préalable activer Drive File Stream, tout comme la consultation hors connexion sur leur domaine.

Comment choisir les fichiers disponibles hors ligne sur Google Drive ?

Désormais, Google Drive va proposer cette fonctionnalité à tous ses utilisateurs dans le monde. Pour mémoire, l'application a dépassé les 5 milliards de téléchargements sur le Google Play Store. “Les utilisateurs peuvent accéder à tous leurs fichiers Drive importants hors ligne, par exemple lorsqu'ils voyagent ou lorsqu'il y a une mauvaise connectivité Internet”, explique Google dans un billet de blog publié ce 2 septembre 2021.

Pour sélectionner les fichiers non-Google comme étant disponibles hors connexion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier et sélectionnez « Rendre disponible hors connexion ». Le géant de Mountain View précise que “les fichiers non Google tels que les PDF, les images et les fichiers Microsoft Office” devront être ouverts avec à l'aide d'applications installées sur votre ordinateur via Google Drive sur le web.

Comme annoncé, l'option sera proposée sur tous les comptes Google Drive, également sur les comptes personnels. La fonctionnalité a été déployée il y a quelques jours dans le monde entier. Il s'agit d'un déploiement côté serveur qui pourrait prendre jusqu'à 15 jours. Il n'y a aucune mise à jour à installer pour en profiter. Que pensez-vous de l'arrivée de cette nouveauté ? On attend votre avis dans les commentaires.