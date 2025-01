Vos appareils Google Home deviennent compatibles Matter, voilà ce que ça change pour vous

L'écosystème Google Home renforce son intégration du protocole Matter, qui devient disponible sur de nombreux nouveaux appareils pour simplifier les expériences de maison connectée.

Pour bien débuter l'année, Google annonce que 40 millions d'appareils compatibles avec sa plateforme Google Home prennent dorénavant en charge le protocole Matter. Sont notamment concernés des produits de la famille Nest, les Chromecast, les dispositifs Google TV sous Android 14, ou encore quelques Smart TV LG triées sur le volet. Matter, présenté comme le futur de la domotique, s'étend donc un peu plus avec cette nouvelle vague d'appareils supportés.

Pour rappel, Matter est un standard de communication pensé pour simplifier la configuration et les interactions de nos objets connectés. Il peut être intégré à tous les grands écosystèmes de maison connectée (Google Home, Alexa, SmartThings, HomeKit, Hue). Son intérêt est de permettre le contrôle de ses appareils connectés sans besoin de passer par internet, ce qui contribue à améliorer les performances et à réduire la latence. La communication entre appareils par Matter est également possible même lorsque la connexion à internet est défaillante.

Google mise à fond sur Matter

La firme américaine ajoute qu'elle va poursuivre ses efforts afin de développer Matter et d'en faire une norme toujours plus efficace et incontournable. L'objectif, partagé par Apple et Samsung, qui contribuent, eux aussi, à la croissance du protocole, est “d'unifier la maison intelligente”. L'amélioration de la qualité de Matter passera par l'augmentation des ressources de développement pour améliorer l'automatisation de la certification, les scripts d'interopérabilité, ainsi que les correctifs et la maintenance des SDK, précise Google.

L'entreprise signale aussi le lancement de la version bêta publique des API Home pour les développeurs sous Android. Elle sera ensuite accessible pour iOS dans quelques mois. Cette ouverture va permettre aux tiers d'accéder aux outils nécessaires au développement “d'expériences de maison intelligente plus riches et plus intégrées”. Eve, Nanoleaf, LG, ADT et Tuya Smart ont participé à l'accès anticipé de ce programme. Ces API leur ont permis de créer des fonctions de “contrôle et d’automatisation des appareils” au sein de leurs applications.

Google fait aussi savoir qu'elle a accepté les résultats des tests du laboratoire d'interopérabilité de la Connectivity Standards Alliance (CSA), dont elle fait partie avec bien d'autres entreprises. Les fabricants tiers pourront ainsi recevoir la certification Works With Google Home for Matter sans avoir à passer par un processus supplémentaire auprès de Google.

Enfin, un partenariat avec MediaTek doit aboutir à la conception d'une puce Trinity (MT7903) incluant à la fois le Wi-Fi, le Bluetooth LE et Thread (technologie de communication concurrente à Zigbee). Grâce à ce SoC, les constructeurs pourront lancer des produits qui ne nécessitent pas de hub ou de pont pour fonctionner via Thread.