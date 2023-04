Google lance de nouvelles fonctionnalités pour voyager moins cher

Google vient d'annoncer l'introduction de plusieurs fonctionnalités inédites sur son moteur de recherche. Elles permettront notamment d'accélérer vos réservations d'hôtels, mais aussi de faire des économies sur vos billets d'avion ou de train.

Comme aime le rappeler Google, l'été arrive à grands pas, et avec lui, les vacances. Dans l'optique de faciliter vos congés, l'entreprise américaine a d'ores et déjà annoncé l'introduction de plusieurs nouveautés sur ses services, et notamment son moteur de recherche.

Fin mars, Google a confirmé l'arrivée prochaine d'informations relatives aux épisodes de canicule sur son moteur de recherche. Mais ce n'est pas la seule nouveauté prévue par la firme de Mountain View.

En effet, Google vient de présenter ce lundi 3 avril 2023 diverses améliorations pour mieux planifier vos voyages. Tout d'abord, le constructeur a pensé à ceux qui ont l'habitude de faire des recherches sur leur futur hôtel depuis leur smartphone.

Google veut faciliter vos recherches pour voyager

En effet, sur la version mobile de Google Search, les utilisateurs pourront bientôt profiter d'une nouvelle option : des “stories” pour chaque établissement. Par exemple, si vous cherchez le fameux Ritz à Paris, il suffira de cliquer sur la story de l'hôtel pour découvrir des photos, obtenir plus de détails sur les services proposés et sur les lieux/attractions/monuments/transports à proximité et lire les commentaires des clients.

La seconde nouveauté concerne Google Flights. Ce service permet déjà de consulter les prix actuels des vols et de les comparer. Google va un peu plus loin en lançant un programme pilote de garantie des prix, valable aux Etats-Unis seulement. L'idée est simple : si un vol possède un badge “Prix garanti”, cela signifie que le prix affiché ne baissera pas d'ici la date du décollage. En cas d'achat du billet et d'une baisse constatée du prix, Google s'engage à rembourser la différence via Google Pay.

Enfin, la dernière fonctionnalité a été pensée pour vous aider à mieux planifier vos sorties ou vos activités lors de vos voyages. En recherchant une attraction, un établissement ou un monument sur Google Search ou Google Maps, les utilisateurs pourront consulter les prix directement sur la fiche et réserver leurs billets. Dans certains cas, il y aura également des suggestions d'expériences connexes en lien avec votre recherche (visite guidée, pack regroupant plusieurs activités, etc.).