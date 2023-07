Billets d’avion, hôtels, jeux concours : gare aux arnaques qui ciblent les vacanciers

Les chercheurs en sécurité informatique de Kapersky veulent alerter les internautes sur les arnaques les plus répandues concernant l'organisation de vos congés. En cette période estivale, les escroqueries sont nombreuses.

Après la découverte de ces extensions Google Chrome malveillantes, les chercheurs en sécurité informatique de Kapersky reviennent à la charge avec un dossier dédié aux arnaques les plus répandues en cette période estivale. En effet, les escroqueries liées à l'organisation de vos congés sont nombreuses sur la toile.

Pour éviter de tomber dans ces pièges, les experts de la firme de cybersécurité ont détaillé les stratagèmes les plus courants pour attirer les victimes. Tout d'abord, les équipes de Kapersky tiennent à mettre en garde les utilisateurs contre les arnaques aux billets d'avion. En effet, plusieurs sites frauduleux proposent actuellement des prix ultra attractifs.

Attention aux arnaques aux billets d'avion

Il s'agit en réalité de sites de phishing qui imitent l'interface et les logos de compagnies aériennes ou d'agrégateurs de voyages bien connus. Histoire de pousser le vice encore plus loin, ces faux sites affichent même certaines informations authentiques (localisation, heure de départ et d'arrivée des vols, escales, etc.) en exploitant justement des agrégateurs légitimes. Bien entendu, ces sites ne délivrent aucun billet à prix coûtant et se contentent seulement de voler votre argent et vos informations personnelles à des fins de revente sur le dark web.

Prudence sur les sites d'hébergement

Après les billets d'avion, il faut également se méfier des arnaques autour de l'hébergement. En effet, il n'est pas rare de tomber sur de fausses annonces en ligne sur des sites pourtant légitimes comme Booking, LeBonCoin et consorts. Pour attirer les vacanciers, ces annonces mettent en avant des photos séduisantes et des prix bas. Ici encore, votre paiement terminera dans la poche d'un escroc.

Gare également aux faux sites de réservation d'hôtels. Le principe reste le même : les arnaqueurs reprennent l'interface de plateformes populaires pour piéger les utilisateurs. Dans la grande majorité, ces sites invitent les utilisateurs à se connecter via leur compte Google, Facebook ou Apple. L'idée étant de récupérer ces identifiants pour mener différentes activités malveillantes (usurpation d'identité, vente sur le dark web, propagation d'opérations de phishing, etc.).

Gare aux enquêtes et aux sondages bidons

Enfin, les chercheurs de Kapersky veulent aussi mettre en garde les utilisateurs contre ces fausses enquêtes/sondages envoyés par mail. Proposant souvent une récompense après complété un questionnaire (comme des bons d'achats ou des chèques cadeaux), ces enquêtes permettent surtout aux pirates de récupérer de nombreuses données personnelles (nom, adresse postale, numéro de téléphone, coordonnées bancaires, mail, etc.). Cerise sur le gâteau, il est généralement proposé de partager le sondage à vos proches afin qu'ils puissent aussi remporter une récompense. Une méthode simple et pratique pour accélérer la propagation de l'arnaque.

“Qu'il s'agisse de faux agrégateurs de billets, d'escroqueries à l'hébergement ou d'enquêtes factices, les fraudeurs emploient diverses tactiques pour voler de l'argent et des informations sensibles. Il est essentiel que les voyageurs restent vigilants et fassent preuve de prudence lorsqu'ils organisent leurs vacances en ligne. Vérifiez l'authenticité des sites web, utilisez des plateformes de réservation fiables et ne communiquez jamais d'informations personnelles ou financières sans les avoir dûment vérifiées”, résume Olga Svistunova, experte en sécurité informatique chez Kapersky.

Quelques conseils pour partir en vacances en toute sécurité

En outre, les chercheurs de l'entreprise partagent également quelques conseils à suivre pour organiser ses vacances en toute sécurité :

utiliser uniquement des sites web authentiques et réputés pour faire ses réservations et se méfier des offres trop alléchantes et des sites qui demandent une avalanche d'informations personnelles

pour faire ses réservations et se méfier des offres trop alléchantes et des sites qui demandent une avalanche d'informations personnelles vérifier que l'URL des sites est sécurisée via la mention HTTPS (et le logo de cadenas

via la mention HTTPS (et le logo de cadenas Se montrer prudent face aux sites avec des fautes d'orthographe et des noms de domaines inhabituels ou étranges

et des noms de domaines inhabituels ou étranges Lire systématiquement les commentaires et faire des recherches sur les hôtels, les compagnies aériennes ou les sites d'hébergement que l'on compte utiliser

Ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public pour faire des réservations et consulter ses comptes bancaires

pour faire des réservations et consulter ses comptes bancaires Faire une liste de tous les numéros d'urgence , les codes internationaux à l'étranger, vos numéros d'hôtels et de réservation en cas d'accès limité à Internet ou de bien de vol/perte de vos appareils

, les codes internationaux à l'étranger, vos numéros d'hôtels et de réservation en cas d'accès limité à Internet ou de bien de vol/perte de vos appareils Ne pas poster sur les réseaux sociaux des photos de vos billets d'avion ou de votre carte d'embarquement pour éviter des vols, de l'usurpation d'identité ou bien pour alerter d'éventuels cambrioleurs que vous n'êtes pas présent à votre domicile

Pour rappel, de récentes annonces de la SNCF sur Facebook promettaient un an de voyage gratuit. Il s'agissait en réalité d'une vaste arnaque.