Google s’est fait plaisir en taclant Apple tout au long de la présentation des Pixel 10

La présentation des Pixel 10 fut l'occasion pour Google de régler ses comptes avec Apple. Les intervenants ont enchaîné les “blagues” sur la firme à la pomme croquée. Morceaux choisis.

Ça y est. Après des mois d'attente et de fuites, les Pixel 10, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2 de Google ont été officiellement présentés lors d'une conférence un peu particulière cette année. En maître de cérémonie, le célèbre animateur de télévision et humoriste américain Jimmy Fallon. Un choix qui annonce la couleur. Globalement, on peut dire que l'événement était placé sous le signe du règlement de comptes plus ou moins subtil avec Apple.

Les tacles se sont enchaînés à un rythme soutenu, et chaque intervenant ou presque y est allé de sa petite pique directement adressée au fabricant des iPhone. Une stratégie qui dénote d'une grande confiance de Google en ses produits, et qui a commencé dès la diffusion des premières vidéos mettant en scène les Pixel 10 avec des discours clairement orientés. Voici quelques exemples parmi les plus parlants.

La conférence Made by Google de 2025 sonne comme un règlement de comptes avec Apple

Tout comme dans le trailer du Pixel 10, Rick Osterloh, vice-président des appareils et services chez Google, attaque Apple Intelligence. “On a beaucoup parlé de ça, et franchement, [c'est] beaucoup de promesses non tenues. Mais Gemini est une vraie réussite. Nous avons les meilleurs modèles, le meilleur assistant IA […]”. L'homme rappelle ensuite que Google a intégré la détection des accidents de voitures à ses smartphones en 2019, des années avant Apple.

Vient ensuite Adrienne Lofton, vice-présidente du marketing grand public mondial. Elle précise qu'Android est “la plateforme la plus ouverte, conçue pour offrir une véritable liberté de choix“, contrairement à “certaines entreprises” qui verrouillent leur système.

Puis elle s'exprime sur le protocole de messagerie RCS, qu'Apple n'a adopté que récemment et avec réticence : “Personnellement, je tiens à dire que la guerre des bulles vertes et bleues est absurde et dépassée. Chez Google, nous en avons fini avec ce débat“. Si vous voulez voir ou revoir la conférence Made by Google, elle est accessible en intégralité sur YouTube, directement ci-dessous.