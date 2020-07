Google envahit votre jardin avec des dinosaures en réalité augmentée dignes de Jurassic World

Google présente une nouvelle fonction autant ludique qu’éducative : redonner la vie aux dinosaures grâce à la réalité augmentée. En vous rendant dans Google Search, via l’application dédiée ou via un navigateur web, et en tapant les bons mots-clés, vous pouvez afficher sur votre écran un dinosaure animé plus vrai que nature.

Les dinosaures resteront pour toujours un des grands mystères de notre planète. Disparus il y a des millions d’années dans des circonstances qui restent encore troubles (aucune des nombreuses théories n’a encore été prouvée), ces grands animaux n’ont laissé que peu de traces de leur passage. Grâce aux nombreux théorèmes scientifiques, quelques morceaux de squelettes permettent aujourd’hui de se rendre compte du gigantisme de ces reptiles. Tout un chacun peut le vérifier en allant dans un musée.

Mais la visite d’un musée n’est pas toujours aisée. Pour vous faciliter la découverte des dinosaures sans sortir de chez vous, Google a imaginé une « expérience » de réalité augmentée. Grâce à votre smartphone, cette application vous permet d’intégrer un dinosaure virtuel dans un environnement réel. Grâce au calcul des distances, l’animal, entièrement animé, est affiché « grandeur nature ». Vous pouvez alors tourner autour et même, dans certains cas, passer en dessous pour les plus grands d’entre eux.

Une fonction permet de positionner l’animal dans un environnement où il y a réellement assez de place pour l’afficher. Et une autre fonction, pour ceux qui manquent justement d’espace (ou qui préfère voir un T-Rex en plus petit), permet de réduire la taille de l’animal selon l’espace disponible (jusqu’à ce qu’il soit assez petit pour être sur une table par exemple).

Partenariat avec les créateurs de Jurassic Park

Dix dinosaures ont été recréés numériquement. Le tyrannosaure rex (ou T-Rex pour les intimes), bien sûr. Le vélociraptor, le tricératops ou encore le brachiosaure pour les plus connus. La liste inclut également le spinosaure, le stégosaure, l’ankylosaure, le dilophosaure, le ptéranodon et le parasaurolophus.

Pour profiter de cette application, développée avec des paléontologues et en collaboration avec Amblin Entertainment (le producteur de Jurassic World, évidemment), Universal Brand Development et Ludia, il vous suffit de vous rendre sur le moteur de recherche de Google et de saisir le mot « dinosaure » ou l’un des dix noms cités précédemment.

L’expérience est compatible avec un smartphone sous Android (version 7 minimum) ou sous iOS (version 11 minimum). Dans le premier cas, vous pouvez utiliser le widget présent sur l’écran d’accueil, n’importe quel navigateur web (Chrome, Opera, etc.) ou l’application Google native. Dans le second cas, l’application native est aussi un excellent choix. Sinon, rendez-vous sur Google.com dans Chrome ou Safari.