Google Sodar est un tout nouvel outil qui s’appuie sur la réalité augmentée. Sodar permet de maintenir de bonnes distances de sécurité sanitaire, via la caméra de votre smartphone.

Alors que l’API de pistage médical de Google et Apple est disponible depuis quelques jours, la firme de Mountain View continue d’innover dans la lutte contre le coronavirus. L’entreprise américaine présente ce vendredi 29 mai Sodar, un tout nouvel outil basé sur la réalité augmentée. Sodar permet à ses utilisateurs de conserver de bonnes distances de sécurité sanitaire.

Via la caméra de votre smartphone, Sodar matérialise autour de vous un rayon de deux mètres. De fait, il devient très facile de savoir si l’on respecte bien ou non la distanciation sociale. Il faut préciser que Sodar n’est pas une application à part entière. Cet outil est uniquement disponible en ligne à cette adresse et il est nécessaire d’y accéder via la version Android de Google Chrome.

Une nouvelle exploitation du WebXR

En effet, Sodar s’appuie sur le WebXR, une toute nouvelle interface de programmation qui a pour but d’intégrer de la réalité virtuelle et/ou augmentée sur les sites Internet. L’idée du WebXR est de rendre accessibles ces formats via un navigateur web, sans avoir à passer par une application native. Concrètement, les résultats sont bons et Sodar fait très bien ce qu’on lui demande.

Si vous voulez vérifier par vous-même, il suffit de se rendre directement sur le site de Sodar sur votre smartphone. Depuis un ordinateur, il suffit de scanner le QR Code pour accéder rapidement à l’outil. Même si les Français peuvent désormais aller et venir selon leur bon gré, le respect des distances de sécurité sanitaire reste un enjeu primordial, surtout dans la crainte d’une seconde vague de l’épidémie. Voilà pourquoi l’outil Sodar trouve ici toute son utilité.

