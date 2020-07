WhatsApp fait peau neuve : mode sombre pour le bureau, appels vidéo améliorés, voici les nouveautés

Le géant américain Facebook va bientôt diffuser une nouvelle mise à jour de son application de messagerie instantanée, WhatsApp. Le mode sombre débarque dans la version Web du service, tandis que les appels vidéo (jusqu’à 8 participants) deviennent plus facile à visionner.

Facebook mettra très prochainement à jour son application phare, WhatsApp. Cette update, qui concerne les applications Android, iOS, mais également les versions Web, macOS et Windows profitera d’une pléthore de nouveautés. Au menu : un mode sombre, des stickers animés ou la possibilité de mettre en évidence une personne lors d’un appel vidéo de groupe.

Le mode sombre fait son apparition dans la version Web

Bonne nouvelle pour les quelque 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp : ils pourront très prochainement profiter d’un mode sombre au sein de la version bureau. Rappelons que le mode sombre était déjà disponible sur Android et iOS, il ne n’était pas encore dans les versions navigateur Web et Desktop du service de messagerie. Si l’ajout de ce mode offre un réel confort visuel à l’utilisateur, il peut aussi se révéler utile pour les écrans (OLED notamment), puisqu’il est un peu moins gourmand et réduit la consommation de la batterie.

Autre petite nouveauté : à l’image de Snapchat, il sera possible de scanner le code QR de son interlocuteur, afin de l’ajouter immédiatement à ses contacts. WhatsApp profite également de cette mise à jour pour améliorer son système de tchat vidéo. Désormais, vous pourrez mettre en avant un interlocuteur avec une simple pression sur l’écran. En outre, afin de rendre son utilisation encore plus simple et rapide, WhatsApp dispose d’une icône d’appel vidéo dans les discussions de groupe. Une simple pression dessus et vous voilà dans un appel vidéo avec vos huit interlocuteurs.

L’update en question apporte tout un lot de nouveaux stickers animés « toujours plus fin et expressifs » (dixit WhatsApp sur son blog). Enfin, les utilisateurs de KaiOS (un OS pour smartphones non tactiles basé sur Firefox OS) pourront mettre à jour leur statut ou même une photo pendant un laps de temps de 24h.

Il se peut que vous n’ayez pas accès immédiatement à l’ensemble de ces mises à jour. Leur déploiement est progressif et peut exiger plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d’être réellement effectif.