Android 10 : le mode sombre bugue sur certains smartphones Samsung et OnePlus

Des utilisateurs sous Android 10 rapportent que le mode sombre disparait par intermittence dans les applications Google et Google Assistant. Le problème serait restreint à certains smartphones Samsung et OnePlus et se manifeste même lorsque le mode sombre système est activé.

Vous venez de faire la mise à jour Android 10 sur votre smartphone Samsung (OneUI 2) ou OnePlus (OxygenOS 10) ? Il est possible que vous constatiez comme de nombreux utilisateurs, un bug qui fait disparaitre le mode sombre dans les applications Google et Google Assistant. Google a intégré un nouveau mode sombre système sous Android 10. L’activer affiche normalement le mode sombre dans toutes les applications qui prennent en charge ce thème plus doux pour les yeux et moins énergivore.

Avant de s’attaquer au système Android 10, Google avait commencépar intégrer un mode sombre dans ses applications. Or, à en croire de nombreux témoignages, le mode sombre ne fonctionne plus depuis quelques jours dans les applications Google et Google Assistant sur certains smartphones Samsung et OnePlus. Les mêmes applications se comportent pourtant comme ce que l’on attend d’elles en temps normal sur les Google Pixel.

Ce qui rend ce bug particulièrement étrange, c’est qu’activer ou désactiver le mode sombre système semble n’avoir aucun effet dans les applications touchées. En tout cas lorsqu’elles le sont puisque certains constatent également la réapparition du mode sombre dans leurs applications. Ni Samsung, OnePlus ou Google n’ont pour l’instant fait de commentaires autour de ce problème.

Sa cause est donc incertaine : il peut s’agir d’un problème côté serveur, ou d’une interaction indésirable entre le code de l’application et celui des surcoupées Samsung et OnePlus. Si vous constatez que le mode sombre disparait aussi par intermittence sur votre smartphone, la meilleure chose à faire semble donc de s’armer de patience. En espérant que des développeurs sont sur le coup pour rapidement trouver une solution.

Source : Sam Mobile