Google Drive (Docs, Sheets, Slides) passe au mode sombre sur Android et iOS

Les applications de la suite Google Drive sont en train de passer au mode sombre. Le nouveau thème plus doux pour les yeux se généralise dans les applications Google, à l'image de Photos, Agenda, ou Gmail qui ont également adopté les nouveaux codes couleur.

Google Docs, Sheets et Slides (et sans doute très prochainement Google Drive) viennent d'être mises à jour avec une nouveauté très attendue : le mode sombre. Ce thème s'active automatiquement sur Android et iOS si vous avez activé le mode sombre dans vos réglages système. Pour l'heure la version web de Google Drive n'est pas concernée par le nouveau thème. Le mode sombre est une sorte de skin conçu pour rendre l'écran du smartphone moins lumineux. Cela confère deux avantages : d'abord, l'écran est plus lisible sans occasionner d'efforts sur les yeux, en particulier dans l'obscurité ou la pénombre.

Google passe progressivement toutes ses applications au mode sombre

Ensuite, si vous possédez un smartphone doté d'un écran AMOLED, ce thème devrait vous aider à allonger un peu l'autonomie. Chaque pixel d'un écran OLED émet en effet sa propre lumière lorsqu'il est sous tension. Du coup afficher des pixels sombres consomme tout simplement moins d'énergie. Le même principe est utilisé sur les écrans Always-On. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons constaté l'apparition du thème sombre sur les trois applications de la suite Google Drive (Docs, Sheets et Slides) mais pas dans l'application Google Drive elle-même – il est néanmoins vraisemblable que cela arrive sous peu.

Pour le reste, Google a même inclus un mode sombre assez malin pour ceux qui veulent avoir l'interface de leur application sombre tout en continuant à consulter des documents sur fond blanc. Il est possible dans les réglage d'activer ce fond clair. Google passe progressivement toutes ses application au mode sombre. On a ainsi vu récemment Gmail adopter le thème foncé. Ou encore Google Photos et Google Agenda. Les mauvaises langues diront “il était temps” – étant donné que le mode sombre est monnaie courante sur au moins une partie des smartphones du marché depuis la sortie de Android 10 et de iOS 13.

On peut néanmoins objecter que la tâche est moins simple qu'il n'y parait : il ne s'agit pas d'une simple inversion des couleurs, mais d'un choix savant de tons qui reposent les yeux tout en séparant et en mettant en valeur les éléments aussi bien qu'avec le mode clair.