Google Docs : terminé les notifications à chaque modification d’un document grâce à ce système

Google continue d'améliorer l'expérience utilisateurs sur Google Docs, son logiciel de traitement de textes. Désormais, les utilisateurs pourront recevoir par mail un récapitulatif de toutes les modifications apportées sur un document. Fini les dizaines et dizaines de notifications.

D'année en année, Google continue d'améliorer l'expérience utilisateur offerte par Google Documents, son logiciel de traitement de textes. Depuis 2018, les utilisateurs peuvent faire appel à un correcteur grammatical ou encore à un compteurs de mots en temps réel pour suivre leur progression.

Plus récemment, la firme de Mountain View a introduit un outil inédit qui permet d'affiner son style d'écriture, en proposant par exemple des structures de phrases différentes, des synonymes pour varier le vocabulaire employé ou encore des mots plus inclusifs par exemple. La dernière nouveauté date de mai 2022, avec la possibilité de sélectionner plusieurs zones de texte pour les éditer ensuite simultanément. Pratique pour mettre plusieurs parties en gras notamment.

Malgré tout, il y a une chose qui peut agacer, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser Google Docs en travail collaboratif. En effet, rien de plus énervant que de recevoir des notifications en permanence à chaque fois qu'un de vos collègues apporte une modification à l'un de vos documents. Bonne nouvelle, Google a décidé de mettre fin à ce problème.

Google met fin à l'avalanche de notifications sur Docs

Ce mardi 19 juillet 2022, Google a confirmé dans un article de blog qu'il était désormais possible de recevoir par mail un récapitulatif de toutes les modifications apportées à un document spécifique dans une période de temps prédéfini par vos soins. Ces courriels détailleront les modifications apportées, la date et leur auteur.

“En vous donnant la possibilité de spécifier les commentaires et les modifications à notifier, vous pouvez plus facilement rester au courant de ce qui requiert le plus votre attention et suivre la collaboration”, explique Google.

Les utilisateurs peuvent profiter de ce système sur Docs dans la liste déroulante “Paramètres de notification“. Vous y trouverez une boite de dialogue avec les différentes options du système de notifications, pour l'ajuster selon vos besoins. Notez qu'il est également possible de profiter de cette fonctionnalité sur Gmail dans la nouvelle liste déroulante “Paramètres de notification“.

Google précise que les notifications de modification seront désactivées par défaut et qu'il faudra les activer pour chaque document. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement à partir du 19 juillet 2022 et sera accessible à l'ensemble des clients Google Workspace ainsi que pour les anciens clients de la G Suite Basic et Business.