Google Docs veut vous apprendre à mieux écrire

Google Docs s'apprête à déployer un outil inédit, pensé et développé pour aider l'utilisateur à améliorer son style d'écriture. Cette fonctionnalité vous proposera par exemple d'adopter un ton ou une structure différente, tandis que des synonymes seront suggérés dans certaines situations.

D'année en année, Google a fait en sorte d'améliorer la formule proposée par Google Docs, son logiciel de création et d'édition de documents texte. Depuis 2018, Google Docs intègre par exemple un correcteur grammaticale, en plus de l'habituel correcteur orthographique. En 2019, la firme de Mountain View a même rajouté un compteur de mots en temps réel, pratique pour garder un œil sur sa progression.

Or, l'entreprise américain vient d'annoncer l'arrivée d'un tout nouvel outil sur Google Docs. Cette fois-ci, il n'est pas question de surveiller et de corriger votre grammaire, votre conjugaison ou votre orthographe, mais plutôt d'améliorer votre style d'écriture. Matérialisée par de nouveaux soulignages en violet, Google proposera différentes choses selon les situations via cette nouvelle fonctionnalité. L'utilisateur pourra être invité notamment à :

adopter d'autres formulations

utiliser la voix active plutôt que passive

rendre la structure des phrases plus simple et plus concise

utiliser un mot/langage plus inclusif

éviter des mots potentiellement inappropriés, familiers ou offensants/discriminatoires

Google lance un nouvel outil pour affiner votre style d'écriture

Bien entendu, l'utilisateur sera libre d'accepter ou non les suggestions de Google, la firme se contentant de préciser que cet outil est uniquement là pour “améliorer votre style d'écriture et à produire des documents plus dynamiques, clairs, inclusifs et concis”. Notons que cet outil sera activé par défaut et qu'il sera possible de le gérer depuis le menu Outils.

Attention cependant, Google souligne que cette fonctionnalité ne sera pas accessible à tout le monde. Seuls les utilisateurs des certains forfaits payants de Google WorkSpace pourront en profiter. Plus précisément, il s'agit des abonnements suivants : Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Education Plus. En d'autres termes, les abonnements Starters tout comme les formules gratuites ne disposeront pas de cette nouveauté. D'après Google, cet outil sera déployé progressivement entre le 31 mars et le 14 avril 2022. Si vous êtes novice dans l'utilisation de Google Docs, vous pouvez retrouver ici nos meilleures astuces pour utiliser au mieux Google Docs.