Android : comment désactiver la lecture automatique des vidéos Google Discover

Si vous utilisez régulièrement Google Discover pour vous informer ou pour vous divertir, il faut savoir que l'outil de la firme de Mountain View lit de façon automatique les vidéos affichées sur le flux. Cela peut être contraignant lorsqu'on utilise un smartphone relié au réseau de données mobiles. Pour désactiver cette lecture automatique, il existe une astuce que l'on vous invite à découvrir dans la suite de cet article.

Créé et développé par le géant américain du Web, Google Discover est disponible par l'intermédiaire de l'application mobile de Google. C'est un outil qui affiche une sélection d'articles en provenance de médias français ou étrangers. Basé sur l'intelligence artificielle et sur un algorithme, l'outil Discover propose aux lecteurs des posts en fonction de leurs centres d'intérêt et de leurs recherches effectuées sur le célèbre moteur de Google.

Mais en plus des posts et des articles de presse, il se peut que Google Discover diffuse des vidéos issues de YouTube ou bien de plateformes de VOD. Et par défaut, ces vidéos sont en lecture automatique.

Comment désactiver la lecture automatique des vidéos depuis un smartphone Android

Afin d'illustrer notre article consacré à la désactivation de la lecture automatique des vidéos issues de Google Discover, nous avons pris un smartphone tournant sous le système d'exploitation mobile Android 12.

NB : Sur Google Discover, lorsqu'une vidéo se lance automatiquement, trois barres verticales sont affichées en bas à droite de la séquence.

Depuis l'écran principal de votre smartphone, lancez la recherche Google en saisissant un mot de votre choix et rendez-vous en bas à gauche de l'écran du terminal pour appuyer sur Discover. Faites défiler la sélection d'articles et appuyez sur “Plus d'articles”. Appuyez ensuite sur les trois traits verticaux et sur “Paramètres”. Sélectionnez “Général” et “Lire automatiquement les aperçus de vidéos”. Trois choix d'items s'affichent alors : Jamais, Uniquement via le Wi-Fi et Via le Wi-Fi et les données mobiles. En sélectionnant Jamais, vous désactivez ainsi la lecture automatique de toutes les vidéos affichées sur Google Discover.

Enfin, il est également possible de réaliser l'astuce en ouvrant l'application Google, et en appuyant sur la photo de profil du compte Google puis sur “Paramètres”. La méthode à suivre est la même que celle affichée sur l'image ci-dessus.