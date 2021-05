Google Discover disparaît sur tablette, remplacé par Entertainment Space

Google Discover est présent sur tous les terminaux Android. Flux d’actualité personnalisé, il est pensé pour les smartphones, et non pour les tablettes. Google a donc décidé de le remplacer par un nouveau : Entertainment Space. Il est dédié au divertissement.

Google Discover est bien pratique sur smartphones Android. Si vous allez dans le volet le plus à gauche de votre bureau, vous avez un flux d’actualités basé selon vos préférences. Toutefois, cette fonctionnalité n’a pas vraiment de sens sur tablette Android. Google l’a compris et a donc décidé de la remplacer par une autre, nommée Entertainment Space.

Inspiré de l’interface de la Google TV, Entertainment Space se focalise sur le divertissement et non l’information. Comme vous pouvez le voir, ce sont les contenus des plateformes vidéo qui sont mises en avant, que ce soit Youtube, Twitch, Disney Plus ou Hulu. Cependant, il faut noter que Netflix ne sera pas présent, Google n’ayant pas signé de partenariat avec le géant californien.

On remarque également que deux autres onglet sont accessibles dans la partie supérieure de l’écran : une partie jeu qui vous mène directement vers les titres les plus populaires du PlayStore et aussi vers ceux qui sont déjà installés sur votre tablette. Enfin, la partie Read, comme son nom l’indique, est dédiée aux e-books, que vous pouvez là encore télécharger sur le PlayStore.

Entertainment Space arrivera dans le courant de l'année

Un nouveau volet qui s’activera de la même manière que Discover, c’est-à-dire directement intégré à l’écran d’accueil. Ici, les usages sont mieux pensés pour la tablette, support beaucoup plus utilisé pour le divertissement. Pour le moment, cet onglet n’est qu’en phase de test, mais il devrait être déployé pour tous les utilisateurs dans le courant de l’année 2021. On ne sait pas quand il arrivera en Europe, et plus particulièrement en France.

Les tablettes Android n’ont plus vraiment le vent en poupe, aujourd’hui, le format étant passé de mode. Cependant, on note un certain regain d’intérêt de la part des consommateurs, notamment grâce à un bon premier trimestre 2021. La pandémie et la nécessité de se divertir chez soi aide bien ce marché, même si cela reste Apple qui en profite le plus avec son iPad.

Source : Google