Google dévoile par erreur les fonctionnalités exclusives du Pixel 8, la production des Model Y chute à Berlin, c’est le récap

Google qui dévoile par erreur les fonctionnalités exclusives du Pixel 8, la production des Model Y soudainement en chute à Berlin, le renforcement de la sécurité sur Gmail, c'est le récap des actualités du jeudi 24 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 24 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié dans nos colonnes le programme complet des sorties à venir en septembre 2023 sur Netflix. Autant dire qu'il y aura de quoi larver sur son canapé à la rentrée entre la saison 4 de Sex Education, l'ultime saison de The Walking Dead ou encore la mini-série évènement Tapie.

Dans le reste de l'actualité, nous avons également publié notre avis complet sur le portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch. L'occasion pour vous de savoir si oui ou non, vous devez vous laisser tenter par ce portage (paresseux certes) du jeu culte de Rockstar Games.

Pôle Emploi s'est aussi retrouvé sur le devant de la scène, pour de mauvaises raisons. En effet, un prestataire de l'institution a été victime d'un vol de données sans précédent. Au total, les informations personnelles de près de 10 millions de personnes pourraient être compromises. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce jeudi 24 août 2023.

Google dévoile par erreur les fonctionnalités exclusives du Pixel 8

A quelques semaines du lancement des Pixel 8 et 8 Pro, Google a accidentellement dévoilé les fonctionnalités exclusives de ces futurs smartphones dans une série de sondages envoyée aux partenariats sportifs de l'Equipe Pixel. On y retrouve la fonction Magic Editor, qui permettra de retoucher les arrière-plan de ces photos, ou encore Audio Eraser, une suppression de bruits indésirables dans les vidéos.

La production des Model Y chute étrangement à la Gigafactory de Berlin

D'après des documents internes partagés par Business Insider, les objectifs de production de l'usine berlinoise de Tesla ont subitement été revus à la baisse. Fixés d'ordinaire à 5 000 exemplaires de Model Y par semaine, la cadence a chuté à moins de 4 000 unités hebdomadaires. Le manque important de personnels au sein de la Gigafactory serait en partie responsable.

Gmail va multiplier les vérifications de votre identité

Gmail s'apprête à étendre sa fonction Confirmez votre identité à plusieurs paramètres qui sont souvent utilisés par des pirates pour détourner votre compte. L'idée est donc pour Google de renforcer la sécurité de son application de messagerie.

