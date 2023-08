Pôle Emploi : piratées, les données personnelles de millions de chômeurs pourraient être dévoilées

Un prestataire de Pôle Emploi a été victime d'un vol de données concernant potentiellement 10 millions de demandeurs d'emploi. L'établissement public affirme que ça n'aura pas d'impact sur le versement des indemnisations.

Regroupant les donnés personnelles de plusieurs millions de personnes, Pôle Emploi est une mine d'or pour les pirates. L'établissement a déjà été victime de hackers par le passé, mais cette fois-ci, c'est un prestataire qui a subi une cyberattaque : l’entreprise Majorel, qui numérise et traite tous les documents transmis par les demandeurs d'emploi. La direction de Pôle emploi, interrogée par nos confrères du Parisien, précise que cela pourrait concerner 10 millions de personnes.

Dans le détail, il s'agit des personnes “inscrites à Pôle emploi en février 2022 et celles en cessation d’inscription depuis moins de 12 mois à cette date-là”. Des enquêtes sont en cours chez le sous-traitent pour déterminer ce qu'il s'est réellement passé. Dans un communiqué, l'établissement public chargé d'accompagner les chômeurs indique avoir signalé l'incident à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément au RGPD. Il portera également plainte auprès des autorités.

Les données personnelles des chômeurs ont été volées chez un prestataire de Pôle Emploi

Les informations dérobées sont les “nom et prénom, le statut actuel ou ancien de demandeur d’emploi ainsi que le numéro de sécurité sociale […]. Les adresses e-mail, numéros de téléphone, mots de passe et coordonnées bancaires ne sont en revanche pas concernés”. Pôle emploi rassure en précisant que cela n'aura aucun impact sur le versement des indemnisations et sur l'accompagnement des demandeurs. Le site Web de l’institution reste également accessible.

Lire aussi – Oups ! Pôle emploi confond son site officiel avec un contenu frauduleux !

Toutes les personnes concernées par le vol de leurs données seront contactées par mail “dans les meilleurs délais”. Pôle emploi enjoint les inscrits à “rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse”. Autrement dit, partez du principe que vos informations vont circuler et que des personnes mal intentionnées s'en serviront pour tenter de vous escroquer. Il faudra que les pirates trouvent d'abord un moyen de vous contacter, ces données-là n'ayant pas été subtilisées heureusement.