Les lunettes anti-lumière bleue sont une grosse arnaque d’après cette étude

D’après une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Melbourne, les lunettes anti-lumières ne seraient qu’une vaste arnaque marketing fondée sur aucune preuve scientifique. Ce n’est pas la première fois que l’impact supposée des lunettes anti-lumière bleue est remis en cause.

Si comme votre serviteur, vous passez vos journées devant un écran, vous avez peut-être été tenté d’investir dans une paire de lunettes anti-lumière bleue. Avec l’essor du télétravail et l’augmentation de certaines pathologies liées aux écrans comme la fatigue et la sécheresse oculaire, ces produits sont devenus particulièrement populaires (chez les professionnels comme chez les joueurs).

Et si on vous disait que les lunettes anti-lumière bleue n’étaient que du flan ? Un pur produit marketing qui n’a aucun effet sur la qualité de votre sommeil ? Une protection inefficace pour votre rétine ? C’est ce que prétendent ces chercheurs de l’université de Melbourne dans leur dernière étude.

Les lunettes anti-lumière n’ont aucun effet avéré

“Nous avons constaté que l’utilisation de verres de lunettes filtrant la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle associée à l’utilisation d’un ordinateur ne présentait aucun avantage à court terme”, a déclaré Laura Downie, auteur principal de l’étude et professeure agrégée d’optométrie et de sciences de la vision.

Elle poursuit : “On ne sait pas non plus si ces lentilles affectent la qualité de la vision ou les résultats liés au sommeil, et aucune conclusion n’a pu être tirée quant aux effets potentiels sur la santé de la rétine à long terme. Les gens devraient être conscients de ces résultats lorsqu’ils d’acheter ou non ces lunettes”.

Plus important, le docteur Craig See, spécialiste de la cornée au Cole Eye Institute de la clinique de Cleveland (USA) précise que ce ne sont pas les lumières bleues qui sont à l’origine de la fatigue oculaire ressentie chez la plupart des utilisateurs. En effet, la fatigue oculaire fait en réalité partie des principaux symptômes de ce que les spécialistes de l’oeil appellent le syndrome de la vision informatique.

A lire également : Les filtres de lumière bleue sur les smartphones n’aident pas à mieux dormir, selon une étude

Le syndrome de la vision informatique, la vraie source des maux des utilisateurs

Hormis la fatigue oculaire, on y retrouve également la sécheresse oculaire, le larmoiement, la vision floue, l’hyper sensibilité à la lumière, les sensations de brûlure, les démangeaisons, sans oublier la difficulté à se concentrer et à maintenir les yeux ouverts. “Je ne recommande généralement pas l’utilisation de filtre anti-lumière bleue à mes patients. Il n’y a aucun raison de penser que les filtres anti-lumière bleue sont nocifs, si ce n’est le coût qu’ils représentent. Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’il n’est peut-être pas aussi efficace que nous l’espérions”, conclut-il.

Pour aboutir à ces conclusions, les chercheurs de l’université de Melbourne ont analysé et compilé les résultats de 17 essais cliniques contrôlés et randomisés réalisés dans six pays différents (et qui ont duré entre quelques jours et plusieurs mois). D’après Laura Downie, il faut également apporter un fait important : les lentilles anti-lumières bleues ne filtrent en réalité que 10 à 25% de la lumière bleue émise par nos écrans. Or, pour filtre des niveaux plus élevés de lumière bleue, il faudrait que ces lentilles aient une teinte ambrée très prononcée, ce qui affecterait fatalement la perception des couleurs et la vision des utilisateurs.

Source : CNN