Google dévoile l’IA anti-Photoshop, la lutte infinie contre les sites de téléchargement illégal, c’est le récap

Google vient de dévoiler DraGAN, une IA révolutionnaire pour la retouche de photos, la lutte infinie et inutile de l'ARCOM contre les sites de téléchargement illégal, un gros problème avec l'authentification par empreinte digitale sur Android, c'est le récap des actualités du lundi 22 mai 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et l'univers du High-Tech ce lundi 22 mai 2023 ? Tout d'abord, vous savez peut-être que Xiaomi a donné ce lundi sa nouvelle conférence Discover. Le constructeur chinois en a profité pour lever le voile sur ses futurs produits dédiés à la domotique et à la mobilité urbaine.

Ainsi, nous avons eu le droit à une présentation des nouvelles trottinettes électriques Electric Scooter 4 et 4 Lite, sans oublier quatre nouveaux aspirateurs robots, à savoir les Xiaomi S10+, X10, S12 et E12.

Dans un tout autre domaine, nous avons également évoqué dans nos colonnes ces pannes soudaines des SSD SanDisk appartenant aux gammes Extreme et Extreme Pro du constructeur. Une mise à jour doit arriver prochainement pour régler le problème. Côté gaming, des joueurs ont découvert un nouveau glitch qui permet de dupliquer des objets ultra facilement sur Zelda : Tears of The Kingdom. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actu ce 22 mai 2023.

L'authentification par empreinte digitale menacée par une faille de sécurité

Des chercheurs en sécurité informatique ont découvert l'existence d'une nouvelle faille de sécurité sur Android. Une fois exploitée, elle permet à des pirates de contourner les protections de l'authentification par empreinte digitale et d'accéder au smartphone de l'utilisateur.

Pour en savoir plus : Android – l’authentification par empreinte digitale a un gros problème

La lutte vaine contre le téléchargement illégal

Si l'ARCOM s'est félicitée d'avoir obtenu le blocage de 166 sites pirates depuis la fin d'année 2022, la lutte de l'institution contre ces plateformes illégales paraît vaine. D'après un récent sondage, seulement 7 % des internautes confrontés au blocage de leur site de téléchargement illégal se sont tournés vers une option payante.

Pour en savoir plus : Téléchargement illégal – les fermetures à répétition des sites pirates sont inutiles, les internautes refusent de payer

En collaboration avec plusieurs équipes universitaires, Google vient de présenter DragGAN, une IA qui promet de révolutionner la retouche photo. En effet, cette intelligence artificielle offre des outils particulièrement intuitifs et simples d'utilisation pour modifier n'importe quelle image.

Pour en savoir plus : Google dévoile une IA qui rend la manipulation de photos bien trop facile, Photoshop peut trembler