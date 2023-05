Des SSD SanDisk tombent en panne, certains utilisateurs ont perdu leurs données !

Des possesseurs de disques SSD portables SanDisk se sont plaints d'avoir perdu leurs données au cours de ces derniers mois. Le problème lié à une panne touche essentiellement les modèles 2 To et 4 To des gammes Extreme et Extreme Pro des SSD.

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers l'acquisition de SSD au profit de disques durs qui, pour rappel, pourraient disparaître d’ici la fin de l’année, certains utilisateurs de disques SSD portables de la marque SanDisk ont connu quelques soucis durant ces quatre derniers mois.

Lire aussi – Les disques durs sont de moins en moins fiables, contrairement aux SSD

Le problème a initialement été relayé par des internautes de la plateforme Reddit au début de l'année 2023. D'autres utilisateurs se sont plaints que les disques SSD portables Extreme V2 et Extreme Pro V2 de la marque effaçaient soudainement les données et, dans certains cas, devenaient illisibles. Le souci aurait affecté un lot récent de disques fabriqués après novembre 2022.

Les SSD SanDisk victimes d'une grosse panne, un nouveau firmware arrive très vite

Jusqu'à présent, SanDisk n'avait pas réagi publiquement et invitait les utilisateurs à ouvrir un ticket d'assistance auprès de l'équipe technique. Mais quatre mois après les bugs rencontrés par les utilisateurs, Western Digital (maison-mère de SanDisk) a enfin tenu à communiquer à ce sujet :

“Western Digital a pris connaissance des rapports indiquant que certains clients ont rencontré un problème avec les disques SSD portables SanDisk Extreme et/ou Extreme Pro de 4 To (références SDSSDE61-4T00 et SDSSDE81-4T00). Nous avons résolu le problème et publierons prochainement une mise à jour du firmware sur notre site Internet. Les clients qui ont des questions ou qui rencontrent des problèmes sont invités à contacter notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide“, a déclaré Western Digital auprès du média Ars Technica.

Au vu de la réponse donnée par Western Digital, les utilisateurs des SSD Extreme et Extreme Pro risquent d'être déçus puisque la marque n'a annoncé aucune date précise de la mise à jour du firmware. Les bugs pourraient donc encore perdurer et certains possesseurs des SSD défaillants seraient susceptibles d'acquérir un autre modèle d'une marque concurrente.