Pour Apple, le support de l’audio lossless sur les AirPod n’est pas une priorité

Malgré une qualité sonore qui s'améliore d'une génération à l'autre, les AirPod d'Apple ne supportent toujours pas les formats audio lossless. Un ingénieur-acousticien d'Apple explique les raisons d'une telle carence dans un entretien accordé à un site spécialisé dans le son.

Dans un entretien accordé à Whathifi, Esge Andersen, ingénieur-acousticien chez Apple, revient sur la conception des AirPod Pro 2 et sur les choix qu’il a fallu faire au moment de les commercialiser, car comme il le dit : « au bout du compte, il y a toujours un compromis à faire, on ne sait pas encore faire le produit parfait pour tout le monde ».

Les écouteurs intra-auriculaires sont devenus des objets aussi iconiques que les iPhone ou que l’iPod en son temps. Pourtant, de l’avis des vrais audiophiles, les intra-auriculaires de la firme à la pomme étaient loin de proposer la meilleure qualité sonore. Jusqu’à l’arrivée des AirPod Pro tout du moins. Selon l’ingénieur du son, l’objectif fixé par Apple à ses équipes était de « proposer à tout le monde des AirPod Max de poche ».

Avec les AirPod, l'objectif d'Apple est de proposer la meilleure expérience d'écoute pour tout type de public

Si le résultat du travail de Me Andersen et de ses collègues s’entend effectivement dans la nouvelle génération d’AirPod Pro 2, les auditeurs les plus exigeants regrettent tout de même l’absence de support pour les formats audio lossless dans les écouteurs sans fil de la compagnie. C’est d’autant plus étonnant que le service de streaming musical de la compagnie, Apple Music, propose son catalogue musical avec une compression audio sans perte.

Lorsque la journaliste lui demande si Apple compte bientôt proposer le lossless dans ses casques sans-fil, Me Andersen botte en touche et répond : « nous ne pensons pas que les codecs et la norme Bluetooth utilisés actuellement soient des facteurs limitants pour la qualité audio des produits ». Selon lui, Apple donne la priorité à la stabilité de ses produits. Le contenu lossless consomme beaucoup plus de bande passante, et comme tout le monde ne dispose pas forcément d’une connexion très rapide, le plus important est de « proposer la meilleure expérience possible au plus grand nombre… quel que soit le matériel à disposition ».

