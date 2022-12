Dyson Zone : le premier casque audio avec purificateur d’air intégré arrive à 949 dollars

Le Dyson Zone, le premier casque audio avec un purificateur d’air intégré va bien être vendu dès l’année prochaine. Son design atypique devrait séduire les méchants tout droit sortis des comics, les germophobes, ainsi que les audiophiles bien sûr.

Plus tôt cette année, deux jours avant le 1er avril, Dyson avait dévoilé son premier produit audio, et ce dernier était pour le moins loufoque. Il s’agissait d’un casque qui promettait non seulement de bloquer les bruits ambiants, mais aussi les particules indésirables en suspension dans l'air, grâce à un système de filtration et un masque intégrés.

Pour rappel, le Zone est doté d’une visière détachable pour le nez et la bouche qui purifie l'air lors des déplacements. L'accessoire utilise des compresseurs et des filtres à double couche qui, selon Dyson, peuvent capturer 99 % des particules polluantes de 0,1 micron, ainsi que d'autres gaz nocifs comme le NO2 et le SO2. En outre, le casque présente de nombreuses autres caractéristiques, notamment une autonomie de 50 heures et une prise en charge de tout le spectre audio.

Le Dyson Zone arrive sur le marché dès l’année prochaine

Alors qu’on aurait pu penser qu’il s’agissait d’une blague, Dyson va bien vendre son casque d’ici quelques semaines seulement. En effet, le premier lancement aura lieu dès le mois de janvier 2023 en Chine.

Par la suite, le casque sera commercialisé aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong et au Royaume-Uni en mars. Le Dyson Zone sera vendu à 949 dollars outre-Atlantique, et 749 livres sterling outre-Manche. Malheureusement, aucune sortie ne serait prévue en France, il faudra donc vraisemblablement l’importer si vous souhaitez vous en procurer un exemplaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a hâte de voir des personnes se balader avec un tel produit dans la rue.

Dans un premier temps, Dyson commencera à accepter les précommandes sur rendez-vous uniquement avant que le casque ne soit disponible sur son site web et dans les magasins Demo. Deux coloris seront disponibles : Ultra Blue/Prussian Blue et Prussian Blue/Bright Copper. Ce dernier ne sera disponible que directement chez la société, mais il est accompagné de quelques extras, notamment un deuxième filtre à charbon électrostatique, une pochette souple et un adaptateur audio pour les avions.