Google Chrome s’apprête à revoir la prévisualisation des liens

Google Chrome teste actuellement une nouvelle méthode pour prévisualiser un lien sur son navigateur, à la fois plus simple et plus rapide. Explications.

Comme vous le savez peut-être, il n'existe pas 36 solutions pour prévisualiser un lien sur Google Chrome. En effet, si vous souhaitez avoir un aperçu d'une page web sans avoir à vous rendre dessus, les utilisateurs ont pris l'habitude de procéder de la manière suivante :

Soit en maintenant la touche Alt tout en cliquant sur le lien

Soit en effectuant un clic droit sur le lien et en sélectionnant Aperçu du lien dans la fenêtre contextuelle

Une nouvelle méthode pour visualiser des liens sur Chrome

Or, Google travaille visiblement sur une autre façon de faire comme l'a rapporté l'insider @Leopeva64 sur X (Twitter). Si les deux méthodes précédemment citées sont toujours d'actualité, cet utilisateur averti a remarqué qu'il était possible depuis peu de simplement maintenir la touche Alt et de survoler le lien avec le curseur de la souris pour afficher un aperçu.

Selon ses dires, cette fonctionnalité est apparemment en phase de test auprès d'une quantité réduite d'utilisateurs. Par ailleurs, il précise qu'elle est activée par défaut, en d'autres termes pas besoin d'activer un drapeau pour en profiter. Rappelons que Google Chrome n'est pas le seul à vouloir introduire ce raccourci. En effet, Microsoft Edge a également testé une méthode identique dans la version preview Edge Canary 122 il y a quelques semaines à peine.

Google is now testing opening Chrome's "link previews" with Alt + hover instead of Alt + click:https://t.co/aaxOAR43aA pic.twitter.com/8PrFzBQeqm — Leopeva64 (@Leopeva64) March 12, 2024

Chrome fait le plein de nouveautés

Pour rappel, Google Chrome s'apprête également à lancer prochainement une fonctionnalité plutôt originale. Grâce à elle, les utilisateurs pourront transformer n'importe quelle page web en une application de bureau. Cette outil, découvert aussi par @Leopeva64, tire parti des Progressive Web Apps (PWAs), des applis web conçues pour offrir une utilisation similaire à celle proposée par des applications installées nativement sur un système.

Dans un toute autre domaine, Google Chrome s'apprête également à renforcer ses moyens de défense contre des cyberattaques menées sur des réseaux domestiques, notamment via des objets connectés comme une Smart TV ou une imprimante. Par exemple, si un site web malveillant tente de se connecter à l'un de vos appareils sans autorisation, le navigateur pourra vérifier si le site en question en digne de confiance et si votre appareil attend bel et bien la connexion.