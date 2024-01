Google Chrome : la nouvelle interface ne plaît pas aux utilisateurs, voici comment revenir à l’ancienne

Google Chrome, le navigateur Web le plus populaire au monde, a fêté son 15e anniversaire en introduisant une refonte majeure de son interface, mais celle-ci n’est vraisemblablement pas au goût de tous les utilisateurs.

Google Chrome vient d’avoir droit à son changement de design le plus important depuis 2018 en adoptant Material You, le langage de design déjà présent sur l’interface des smartphones Android de la société.

Ce dernier est censé rendre le navigateur plus moderne, plus coloré et plus convivial. Cependant, de nombreux utilisateurs ne sont pas satisfaits de ces changements et souhaitent déjà revenir à l'ancien design de Google Chrome.

Google Chrome adopte Material You, comme sur Android

Le nouveau design de Google Chrome présente de nouvelles icônes, couleurs et formes qui sont censées améliorer l'apparence et la fonctionnalité du navigateur. Selon Parisa Tabriz, vice-présidente de Google Chrome, les nouveaux thèmes et couleurs peuvent aider les utilisateurs à distinguer les différents profils, tels que les comptes professionnels et personnels. Le navigateur s'adapte également aux paramètres du système d'exploitation, tels que les modes sombre et clair.

Le nouveau design comprend également un menu complet qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux extensions Chrome, à Google Translate et à Google Password Manager. Les coins des fenêtres du navigateur sont désormais arrondis, à l'instar du design de Windows 11.

Notons également que l’Omnibox, dans laquelle les utilisateurs saisissent des URL ou effectuent des recherches, ne comporte plus d'icône de verrouillage sur la gauche. Elle est remplacée par une nouvelle icône qui affiche diverses commandes de site lorsque l'on clique dessus.

Google a également mis à jour l'interface du Chrome Web Store avec le design Material You. La nouvelle interface est censée être plus simple et plus pratique, car elle affiche tout ce dont les utilisateurs ont besoin sur la page Découvrir. Les utilisateurs peuvent également passer facilement à la page des extensions ou des thèmes en cliquant sur l'option souhaitée.

Google a également amélioré la sécurité du navigateur en étendant le contrôle de sécurité aux extensions. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à identifier les extensions qui ont enfreint les règles de Google. En outre, Google a amélioré l'expérience de recherche sur Chrome en ajoutant un panneau latéral Google Search qui affiche les recherches associées, les sources des pages et d'autres outils de recherche. Les utilisateurs peuvent également épingler le panneau latéral à la barre d'outils pour y accéder facilement.

La nouvelle interface est mal accueillie par la plupart des utilisateurs

Cependant, malgré ces changements, de nombreux utilisateurs ne sont pas impressionnés par le nouveau design de Google Chrome. Ils le trouvent laid, déroutant et inutile. Parmi les plaintes les plus courantes que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux, certains pensent que les nouvelles couleurs sont trop vives et distrayantes ou encore que le menu des onglets ouverts s'est inexplicablement déplacé du côté droit de la fenêtre jusqu'au côté gauche, à côté de l'icône de l'onglet le plus à gauche.

De nombreux utilisateurs semblent préférer l'ancien design de Google Chrome, probablement car ils avaient déjà pris leurs habitudes avec la disposition des éléments. Heureusement pour eux, plutôt que d’être contraint d’accepter les changements, il est possible de revenir à l'ancien design de Google Chrome en suivant les étapes suivantes :

Accédez au flags en tapant chrome://flags/#chrome-refresh-2023 dans la barre d’adresse

Vous verrez l'option Chrome Refresh 2023 , qui est activée par défaut.

, qui est activée par défaut. Cliquez sur le menu déroulant à droite et sélectionnez Disabled .

. Cliquez sur le bouton Relaunch pour redémarrer le navigateur.

Une fois redémarré, vous devriez retrouver l’ancien design du navigateur. On ne sait pas encore pendant combien de temps Google permettra aux utilisateurs de revenir en arrière, mais pour l’instant, les plus nostalgiques d’entre vous pourront continuer de profiter de l’ancienne interface grâce à cette solution.