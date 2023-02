Google demande à ses employés de faire des heures supplémentaires pour améliorer Bard

ChatGPT continue de créer la panique au sein des bureaux de Google. Si la firme n’a pas tardé à dévoiler sa contre-attaque, son IA maison prénommée Bard, cette dernière n’est visiblement pas encore au point, tandis que sa rivale gagne du terrait notamment chez Microsoft. Hier Sundai Pichai, PDG de l’entreprise, a demandé à ses employés de mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard.

Au-delà d’être une véritable révolution pour le grand public, ChatGPT est également l’une des plus grandes menaces que Google ait eu à affronter. Pourtant, à première vue, la firme n’a pas de quoi s’inquiéter, puisque le chatbot d’OpenAI n’est pas un moteur de recherche et n’a donc pas accès à des informations récentes. Mais c’était sans compter sur Microsoft. Le grand rival de Google y a vu là l’occasion rêvée d’enfin faire briller son propre moteur de recherche, Bing. Il y a quelques jours, ce dernier a intégré ChatGPT dans ses fonctionnalités.

Pire encore pour Google, Microsoft ne compte pas s’arrêter là et prévoit d’intégrer l’IA à sa suite bureautique. Bref, Google est en retard, ce qui est relativement rare pour l’entreprise en matière d’intelligence artificielle. Depuis plusieurs semaines, plusieurs rapports indiquent que la panique règne au sein des bureaux de la firme. Si sa réponse, Bard, a déjà été dévoilée aux yeux du monde, la guerre est encore loin d’être gagnée. Et pour cause : Bard n’est pas du tout encore au point.

Bard est à la traîne, les employés de Google doivent mettre les bouchées doubles

En effet, la présentation elle-même ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu, l’IA commettant des erreurs en plein milieu de la conférence. C’est donc un long sprint dans lequel s’engage Google, qui nécessite visiblement de lourds efforts de la part de ses équipes. Dans un mail envoyé à ses employés obtenu par nos confrères de Business Insider, Sundar Pichai, PDG de la firme, tente de se montrer rassurant.

Celui-ci rappelle notamment que « certains de [ses] produits les plus populaires n’étaient pas les premiers sur le marché. Ils se sont imposés parce qu’ils répondaient à des besoins importants des utilisateurs et reposaient sur des connaissances techniques approfondies. » Reste que le produit n’est pas terminé et qu’il va falloir faire vite pour ne pas rester sur la touche. Sundar Pichai en a bien conscience et demande un peu plus à ses employés.

« C’est maintenant que nous avons besoin de votre aide : canalisez votre énergie et votre excitation du moment dans nos produits. Testez Bard sous pression et améliorez le produit. J’aimerais que chacun d’entre vous contribue de manière plus approfondie en donnant 2 à 4 heures de son temps. » Si le message ne demande pas explicitement aux employés de faire des heures supplémentaires, l’insinuation est là clairement là. Tout le monde doit mettre la main à la patte.

