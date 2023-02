La nouvelle IA de Google se trompe en pleine présentation, elle est loin d’être au point

Alors que Google présentait sa nouvelle IA Bard, qui améliorera les capacités de son moteur de recherche, une grosse erreur s’est cachée dans une des réponses de l’intelligence artificielle.

Malheureusement pour Google, son IA ne semble pas encore tout à fait au point. Alors que Google détaillait les capacités de Bard lors de sa présentation du 8 février à Paris, l’entreprise lui avait demandé « Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb (JWST) dont je peux parler à mon enfant de neuf ans ? ». Bard rétorque alors que le JWST avait été utilisé pour prendre les premières photos d'une planète située en dehors du système solaire terrestre.

Le problème, c’est que l’information donnée par l’intelligence artificielle de Google n’est pas vraie. En effet, les premières photos de telles exoplanètes ont en fait été prises par le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral en 2004, comme l'a confirmé la NASA. Un porte-parole de Google a défendu son IA à Reuters : « Cela souligne l'importance d'un processus de test rigoureux, que nous lançons cette semaine avec notre programme Trusted Tester ». Depuis, Google a supprimé toutes les preuves de cette grosse erreur des enregistrements de sa conférence.

L’IA de Google n’est pas encore infaillible

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est possible que l’IA se soit trompée en raison du caractère récent de l’information. Les phrases concernant un passé très récent pourraient vraisemblablement être plus truffées d'erreurs que d'habitude pour une IA, car les informations qu'elles contiennent n'ont tout simplement pas été diffusées autant de fois que des faits plus anciens.

La réaction du marché a été immédiate, puisque les actions d'Alphabet, la société mère de l'entreprise, ont rapidement chuté de 8 %, soit 8,59 dollars par action, pour s'établir à 99,05 dollars. Pichai, le PDG, a donc déclaré aux employés que l'entreprise exigerait de tous ses employés qu'ils testent Bard dans le cadre d'un hackathon, pour déceler la moindre faille de l’IA.

« « Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard répondent à des exigences élevées en matière de qualité, de sécurité et de pertinence », assure Google.

Après une période de test rigoureuse, Google rendra accessible son nouveau moteur de recherche au grand public, mais on s’attend à ce que cela n’arrive pas avant plusieurs mois. D’ici là, Bing aura le temps libre pour devenir le navigateur le plus intelligent du marché.