Firefox : Microsoft corrige enfin ce bug vieux de 5 ans sur Windows

Il aura fallu attendre 5 ans avant que Microsoft ne corrige ce bug pourtant bien agaçant de Firefox sur Windows. Pendant tout ce temps, le navigateur de Mozilla entraînait une utilisation beaucoup trop importante du CPU. Toutes les versions du système d’exploitation ont reçu le patch, ce qui a nettement augmenté les performances des PC concernés.

Il faut bien l’admettre, Firefox n’est pas (ou plutôt, plus) vraiment le navigateur le plus populaire au monde. Selon les dernières données de SatCounter, la part de marché du logiciel ne cesse de baisser, incapable de lutter contre le mastodonte Chrome et l’influence grandissante d’Edge. Autant dire qu’avec seulement 6,48 % des utilisateurs, le panda roux n’est pas vraiment la priorité en matière de correction de bugs.

Voilà qui explique certainement le temps qu’il a fallu à Microsoft à corriger un bug pourtant véritablement handicapant. Ce dernier entraînait une utilisation beaucoup trop importante du CPU de l’utilisateur sur diverses versions de Windows, une belle ironie sachant qu’il s’agit là d’une des critiques principales de ses concurrents, Chrome en tête. Le problème est désormais corrigé. Reste qu’il aura fallu attendre pas moins de 5 ans.

Sur le même sujet — Firefox étend sa protection anti-cookies à Android, voici comment l’activer sur votre smartphone

5 ans plus tard, Firefox fonctionne de nouveau normalement sur Windows

Le souci était donc lié au processus Antimalware Service Executable de Windows Defender, ce qui explique que tous les utilisateurs du système d’exploitation aient été impactés. « Selon Microsoft, cette mise à jour sera déployée auprès de tous les utilisateurs dans le cadre des mises à jour régulières des définitions, qui sont présentées indépendamment des mises à jour du système d’exploitation », a précisé Yannis Juglaret, développeur chez Mozilla sur les forums de l’organisation.

Cela signifie donc que les utilisateurs restés sur Windows 7 et Windows 8.1 recevront également ce correctif. Pour rappel, Firefox restera compatible sur Windows 7 au moins jusqu’en 2024, rendant donc cette mise à jour d’autant plus intéressante. Si vous n’avez pas encore reçu cette dernière, cela ne devrait plus tarder. Plusieurs utilisateurs rapportent en effet que les performances de leur PC ont nettement augmenté après avoir installé le patch de Microsoft.

Source : Neowin