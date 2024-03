Google Chrome vous aidera bientôt à vous débarrasser des onglets inutilisés sur Android

Si vous avez toujours des dizaines, voire des centaines d'onglets ouverts sur le navigateur Chrome de votre téléphone Android, Google pourrait bientôt vous proposer un nouveau moyen de vous débarrasser de ce fouillis.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Chrome sur Android, des modifications de code repérées dans les dépôts Chromium révèlent que le géant américain travaille sur une fonctionnalité “Tab Declutter” pour le navigateur mobile. Le principe est simple : Chrome sera en mesure d'archiver automatiquement et même de supprimer les onglets avec lesquels vous n'avez pas interagi depuis longtemps.

Cela devrait vous permettre de conserver une meilleure vue d'ensemble des onglets sur le petit écran de votre téléphone, sans être submergé sous un trop grand nombre d’anglais. Selon la description de l'entrée des flags de Chrome, Tab Declutter “permet l'archivage et la suppression automatiques des onglets inactifs“. Ainsi, les anciens onglets inactifs seront d'abord archivés, ce qui vous permettra de les restaurer facilement plus tard si nécessaire. Mais on peut supposer que les onglets inactifs pendant une période prolongée pourraient également être entièrement supprimés.

Google Chrome part en guerre contre les onglets inactifs

Google a déjà tenté de s'attaquer au problème de l'accumulation d'onglets sur Android, avec un succès limité. En 2020, Chrome a commencé à suggérer aux utilisateurs de fermer les onglets qu'ils n'avaient pas consultés depuis des mois. Mais il s'agissait toujours d'une recommandation amicale qui pouvait facilement être ignorée.

La nouvelle approche Tab Declutter semble plus agressive, puisqu'elle propose de faire quelque chose pour les onglets négligés, sans les fermer purement et simplement. Le texte de la boîte de dialogue suggère que vous pourrez “revoir tous les onglets archivés” pour décider de les supprimer définitivement ou de les restaurer.

Bien fait, ce pourrait être une façon transparente de reprendre le contrôle de vos onglets sans trop de tracas. Mais mal implémentée, elle risque aussi d'être incroyablement ennuyeuse si Chrome fait preuve d'un excès de zèle en archivant des onglets que vous souhaitiez en fait garder facilement accessibles.

Comme toujours avec ces fonctionnalités Chrome en cours de développement, les détails pourraient changer radicalement avant le lancement réel aux utilisateurs. Google peut également décider de supprimer l'ensemble de la fonctionnalité avant qu'elle ne voie le jour, sur la base de tests supplémentaires et de retours d'expérience.

Compte tenu de son état actuel, il est probable que la fonction Tab Declutter ne sera pas activée pour la plupart des utilisateurs de Chrome pour Android avant les prochaines versions de la version de base, au plus tôt. Chrome 125 en mai est probablement la date la plus proche à laquelle elle pourrait être déployée si le développement continue sans problèmes.