Microsoft Edge s’inspire de Firefox avec cette seconde barre de recherche très pratique

Microsoft teste actuellement l’intégration d’une seconde barre de recherche dans Edge, à côté de la barre d’adresse. Celle-ci est uniquement dédiée à la recherche, que ce soit dans le moteur de recherche de votre choix ou directement sur un site en particulier. Cette fonctionnalité existe déjà au sein de Firefox.

Quand vous effectuez une recherche sur votre navigateur web, vous ne posez certainement pas la question de la méthode à employer. Vous optez, au choix, pour l’ouverture d’un onglet Google (ou équivalent) ou, pour les plus pressés, pour une recherche tapée directement dans la barre d’adresse. Mais depuis un certain temps, Firefox offre une troisième alternative : une barre de recherche spécifiquement dédiée à cette tâche.

Venant se loger à côté de la barre d’adresse, ce second espace permet uniquement d’effectuer une recherche sur le web. La différence avec sa voisine est qu’en plus des moteurs de recherche habituels, il également possible de sélectionner des sites spécifiques, qu’il s’agisse de rechercher un produit sur Amazon ou un personnage historique sur Wikipédia. Le tout, sans quitter la page d’accueil. Forcément, cette fonctionnalité bien pratique a attisé la curiosité de la concurrence.

Deux barres de recherche, c’est mieux qu’une

C’est ainsi que Microsoft vient d’intégrer une seconde barre de recherche, similaire à celle que l’on trouve dans Firefox, dans la dernière build Canary d’Edge. Le fonctionnement est également très similaire. En tapant une recherche, Edge propose d’ouvrir différents résultats dans un nouvel onglet. À l’utilisateur ensuite de choisir quel moteur de recherche configurer par défaut, ou sur quel site effectuer sa recherche.

Cette fonctionnalité présente plusieurs avantages, notamment en matière de confidentialité. Il peut notamment être intéressant de faire en sorte que votre moteur de recherche n’ait pas accès à vos URL visitées, surtout lorsqu’il est aussi indiscret que Google. De même, une seule recherche peut suffire à fouiller plusieurs sites, là où il faudrait la répéter sur chaque plateforme en temps normal. Pour le moment la fonctionnalité est encore en phase de test.

