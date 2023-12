Après Google Messages, c’est au tour de Google Chat de changer de look. La barre en bas de l’écran a été remplacée par un menu flottant inspiré de Material You avec ses arrondis et ses formes de pilule. Cette nouvelle interface permet également d’accéder beaucoup plus rapidement aux messages les plus importants.

En 2022, Hangouts, la solution de chat au sein de Gmail, a définitivement laissé sa place à Google Chat sur Android. En gagnant en ergonomie et en praticité avec cette application dédiée à la messagerie instantanée, les utilisateurs ont également perdu au change côté design. En effet, l’interface de Google Chat est relativement austère, se contentant d’afficher les messages dans sa boîte de réception, ainsi qu’un menu peur fourni et une barre de recherche.

Il était donc grand temps que Google fasse le ménage pour améliorer ce design vieillissant. Or, justement, la firme de Mountain View est bien décidée en ce moment à moderniser le design de ses applications de messagerie. Google Messages y a eu droit il y a quelques jours, c’est donc désormais au tour de Google Chat. Il y a peu, l’application avait d’ailleurs changé de logo sur Android, indiquant d’autres rafraîchissements à venir.

Google Chat adopte enfin un design Material You

Les nouveautés se trouvent principalement en bas de l’écran. En effet, la barre de recherche n’a pas changé avec la nouvelle mise à jour, et ce pour une raison simple : elle correspondait déjà aux standards de Material You. Comme à chaque changement de design, Google s’est donc une nouvelle fois inspiré de cette philosophie pour appliquer ses modifications. C’est donc plutôt en bas de l’écran qu’il faut regarder, pour contempler une toute nouvelle barre des menus.

Là où se trouvaient autrefois uniquement les sections Chat et Espaces se trouvent désormais 4 sections : Accueil, Messages, Espaces et Mentions. Comme avec son relooking de Messages, Google a donc ajouté de nouvelles fonctionnalités à son application, en permettant d’accéder directement au message où l’on est mentionné pour pouvoir y répondre plus rapidement, ainsi que d’avoir une vue d’ensemble de ses conversations dans la section Accueil.

Le bouton pour démarrer une nouvelle conversation est désormais moins imposant, se contentant d’afficher une simple icône, et se range désormais la droite de la barre de menus, rendant l’ensemble beaucoup plus épuré. L’ensemble est beaucoup plus arrondi, ce qui contraste avec les lignes droites peu chaleureuses utilisées jusqu’à maintenant.

Source : 9to5Google