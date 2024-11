OpenAI lance ChatGPT Search, son moteur de recherche qui pourrait faire de l’ombre à Google

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape majeure dans sa confrontation avec les géants de la recherche en ligne. L'entreprise a dévoilé ChatGPT Search, une évolution du prototype SearchGPT présenté cet été, intégrant désormais des capacités de recherche web en temps réel directement dans sa plateforme phare.

Ça y est, OpenAI a enfin lancé son concurrent de Google Search. Baptisé ChatGPT Search, cette nouvelle fonctionnalité est propulsée par une version optimisée du modèle GPT-4o, et promet de révolutionner notre façon d'accéder à l'information.

Les utilisateurs peuvent désormais obtenir des réponses instantanées sur une multitude de sujets : des scores sportifs aux cours de la bourse, en passant par les actualités et la météo. Un aspect particulièrement novateur est la possibilité de poser des questions de suivi pour affiner les recherches, créant ainsi une expérience conversationnelle naturelle comme si vous utilisez ChatGPT.

ChatGPT Search veut détrôner Google avec son IA

Le système fonctionne de manière intelligente : ChatGPT décide automatiquement quand effectuer une recherche web en fonction de la question posée, bien qu'une option manuelle reste disponible via une nouvelle icône dédiée. Les réponses incluent systématiquement des liens vers les sources, tant dans le texte que dans une barre latérale, grâce aux partenariats établis avec de nombreux éditeurs de presse.

Pour les sujets sensibles comme les élections, OpenAI a pris soin de privilégier des sources fiables telles que l'AP et Reuters. Le déploiement se fait progressivement : les abonnés ChatGPT Plus et Team y ont accès dès maintenant sur mobile et web, suivis prochainement par les clients entreprise et éducation, puis les utilisateurs gratuits.

Cette initiative n'est pas sans soulever des questions dans l'industrie. Certains éditeurs s'inquiètent de l'impact potentiel sur leur trafic web, une étude suggérant qu'environ 25 % du trafic des éditeurs pourrait être affecté par ce type de service. OpenAI affirme avoir intégré les retours de ses partenaires éditoriaux dans son algorithme de sélection et de présentation des contenus.

Cette annonce a déjà des répercussions sur le marché : l'action Alphabet, maison mère de Google, a chuté d'environ 1 % suite à cette nouvelle. Le lancement positionne également OpenAI en concurrent plus direct de Microsoft, malgré leur partenariat à hauteur de 14 milliards de dollars.