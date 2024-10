Google étend ses résumés IA à presque tous les pays… sauf la France, voici comment y accéder

Google annonce l’extension de son outil de résumés intelligents générés par IA à plus de 100 pays. Alimentée par le modèle Gemini, cette fonctionnalité promet des réponses synthétiques en haut des résultats de recherche, pour offrir un accès simplifié aux informations importantes.

Lors de sa conférence Google I/O en mai dernier, Google avait dévoilé un changement de taille pour son moteur de recherche. Avec l’intégration d’AI Overview, une réponse synthétisée apparaît désormais en tête des résultats, tirée directement de l’intelligence artificielle, avant même les liens vers des sites web. Bien que cette nouveauté promette de faciliter la recherche, elle avait suscité de vives critiques à son lancement, en raison de la priorité accordée aux contenus générés par cet outil au détriment des pages web.

Cette semaine, Google a annoncé que l’outil est désormais disponible dans plus de 100 pays. Par exemple, si vous recherchez des informations sur un sujet complexe, AI Overview pourrait directement afficher une synthèse, accompagnée de liens vers des articles de référence, sans que vous ayez à explorer plusieurs pages. Cette fonction est prise en charge de six langues : anglais, hindi, indonésien, japonais, portugais et espagnol. Cependant, la France et plusieurs pays européens n’y ont toujours pas accès.

Google élargit ses résumés IA, mais pas pour tous les pays européens

Malgré l’extension mondiale, des pays comme la France restent exclus pour le moment, et il faudra encore patienter pour bénéficier de cette option. Pour ceux qui souhaitent toutefois tester la fonctionnalité dès maintenant, il est possible d’utiliser un VPN localisé sur les États-Unis pour y accéder. Cependant, l’outil sera en anglais uniquement, et si la configuration d’un VPN vous semble complexe, nous avons fait un tutoriel pour vous guider.

En plus de cette expansion, Google continue d’ajouter des améliorations à son AI Overview, notamment des liens latéraux sur ordinateur pour explorer plus facilement les sites pertinents. Bien que cette IA enrichisse les recherches en regroupant les informations essentielles, elle a aussi déclenché des débats sur l’impact potentiel pour les créateurs de contenu, dont le trafic pourrait chuter. Malgré cela, la société poursuit le déploiement de ses innovations pour rendre l’accès aux informations toujours plus rapide et direct pour les utilisateurs.

Source : Google