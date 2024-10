Meta développe son propre moteur de recherche boosté à l’IA, voilà à quoi il servira

Meta, la maison-mère de Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, travaille sur un moteur de recherche afin de s'affranchir de Google et Microsoft. Il aurait un but particulier, on vous explique.

Pour évoluer, une intelligence artificielle a besoin de données, beaucoup de données. Quelles soient spécialisées (des études scientifiques par exemple) ou généralistes, toutes sont généralement regroupées en un seul endroit : Internet. Et sur le Web, qui est le mieux placé pour disposer d'un nombre très important d'informations ? Un moteur de recherche, ce qui se traduit concrètement par Alphabet avec Google et Microsoft avec Bing, pour ne citer que les deux principaux.

Même les grandes entreprises de la Tech sont conscientes que passer par eux est encore la meilleure solution. Ainsi, l'IA de Meta, disponible dans Facebook, Instagram et WhatsApp, dépend de Google et Bing selon un employé. Quand l'intelligence artificielle affiche une information relative à une rencontre sportive, une actualité ou autre, elle provient de l'un des deux services. Mais il se trouve que le groupe de Mark Zuckerberg en a assez de cette situation. Il travaillerait sur le développement de son propre moteur de recherche.

Meta veut son propre moteur de recherche pour ne plus dépendre de Google et Microsoft

D'après les informations récoltées, le but final est que le chatbot de Meta soit capable de fournir des réponses sur l'actualité. L'entreprise s'est d'ailleurs associée à l'agence de presse Reuters pour s'assurer de la pertinence des propos de l'IA. On ignore encore si, à terme, l'idée est de créer une plateforme à part entière.

Afin d'intégrer un maximum de données à son IA, Meta indexerait le Web depuis mars 2024 environ. Ce n'est pas vraiment un secret puisque la société en a parlé il y a quelques temps, mais en expliquant qu'il s'agissait juste “‘d'entraîner des modèles d'IA et d'améliorer des produits“. En plus de s'affranchir d'une dépendance dont elle ne veut plus, l‘entreprise cherche sans doute à augmenter ses revenus. Rien ne permet de l'affirmer avec certitude, mais il y a de fortes chances que l'accès aux données de Google et Bing ne soit pas gratuit.

Source : The Information