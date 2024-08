Vers un démantèlement de Google ? La justice américaine l’envisage sérieusement

Après avoir été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis, Google risque un démantèlement forcé. Quelle forme cela pourrait-il prendre ? Explications.

Google dans la tourmente. Le géant du Web est empêtré depuis de nombreuses années dans plusieurs procès, la majorité l'accusant d'abus de position dominante et de pratique anticoncurrentielles. C'est le cas en 2020, quand le Département de la justice américaine porte plainte. Il estime que Google mène plusieurs actions lui assurant un monopole déloyal sur le marché de la recherche en ligne. Après 4 ans de procédure, le jugement est tombé début août : Google est reconnu coupable des faits qui lui sont reproché.

L'enquête a par exemple démontré que Google fait signer des accords au fabricant de smartphones pour qu'ils puissent accéder aux services de la firme comme Gmail ou le Play Store. L'une des conditions est de préinstaller le widget de la recherche Google et le navigateur Chrome de manière à ce qu'ils soient impossibles à désinstaller par l'utilisateur. Autre pratique dénoncée : la monopolisation des publicités apparaissant dans les résultats de recherches, vendues aux entreprises via Google Ads.

Reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles, Google pourrait subir un démantèlement forcé

En guise de sanctions, il y aura d'abord une amende dont le montant n'a pas été fixé à l'heure où nous publions cet article. Ensuite, la justice américaine réfléchit très sérieusement à démanteler Google. D'après des sources proches du dossier, le plus probable serait de dissocier le système d'exploitation mobile Android ainsi que le navigateur Internet Chrome. En plus de cette scission, la firme de Mountain View pourrait être contrainte de vendre Google Ads, sa plateforme de vente de publicités.

D'autres sanctions moins sévères sont également envisagées. On peut citer l'obligation de partager des données avec la concurrence. Actuellement, les contrats de Google lui assurent d'en recevoir la part la plus importante, 16 fois plus que son premier rival direct. Bing de Microsoft ou encore DuckDuckGo pourraient donc se voir attribuer des licences d'exploitation des données de Google afin d'améliorer leurs résultats de recherche et devenir des concurrents légitimes.

Sans surprise, Google a fait appel du jugement. Cette situation n'est pas sans rappeler celle qu'a vécu Microsoft en 2000. Également reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles et condamné à un démantèlement, la cour d'appel avait finalement rejeté cette sanction, laissant l'entité en un seul morceau.

Source : Bloomberg