Ce célèbre magazine a publié des articles créés par l’IA en les faisant passer pour des humains

Un célèbre magazine américain aurait publié des articles générés par un chatbot sans en avertir ses lecteurs et en tentant de les faire passer pour des êtres humains.

Nombre de professionnels utilisent désormais l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. Certaines entreprises commencent même à remplacer leurs employés par des machines, en assumant plus ou moins leurs actes. Pour elles, la perspective d’économiser sur les salaires est trop attrayante, et les témoignages de créateurs de contenu licenciés au profit d’un chatbot sont désormais de plus en plus fréquents.

Bien que les textes pondus par les IA génératives ne soient pas aussi qualitatifs que ceux rédigés par les humains, Dans ce contexte, le site Futurism annonce avoir découvert que l’hebdomadaire Sports Illustrated a publié les articles d’au moins deux rédacteurs fictifs sans en avertir ses lecteurs.

Ce magazine américain a publié des articles générés par l’IA en créant de faux journalistes

Ce qui a mis la puce à l’oreille des journalistes, c’est le texte et l’image du profil de ces « employés » de la publication américaine, Drew Ortiz et Sora Tanaka. En faisant une recherche inversée sur leurs photos de profil, ils ont découvert qu’elles étaient issues d’un service qui vend des deepfakes photoréalistes. L’analyse du texte mis en ligne par Sports Illustrated confirme avec une quasi-certitude que le magazine a publié des articles générés par l'IA en mentant à son lectorat.

Est-ce illégal ? Probablement pas, mais cette pratique devient contestable quand un journal aussi célèbre que Sports Illustrated “oublie” de mentionner que c'est une IA a créé le contenu, et pire encore, lorsqu’il essaie de faire croire que ces deux journalistes fictifs sont humains, comme c’est le cas ici. Ainsi, après que Futurism les a interrogés au sujet de ces faux rédacteurs et de leur production, Sports Illustrated a tout d’abord rejeté la responsabilité sur des prestataires externes, puis a rapidement effacé lesdites publications, comme un aveu de culpabilité.