Google Messages : partager des contenus à vos contacts devient beaucoup plus pratique

Google teste une nouvelle interface de partage au niveau du système. Quand vous sélectionnez Messages comme destination, il est désormais possible de partager à plusieurs conversations d'un coup.

Petit à petit, les applications Google se mettent à jour pour modifier plus ou moins en profondeur leur design. Nous vous avions parlé il y a peu de la refonte graphique de Messages par Google, et c'est encore de cette appli qu'il s'agit aujourd'hui. D'une partie en tout cas. Actuellement, quand vous voulez transférer un message, vous faites un appui long dessus et vous choisissez l'option de transfert dans le menu en haut à droite. Cela ouvre un popup qui affiche une liste des conversations, avec la possibilité d’écrire un Nouveau message.

Dans une récente version bêta de Messages, le popup est désormais une liste en pleine page avec le dernier message de chaque discussion, et surtout avec la possibilité de sélectionner plusieurs conversations en même temps pour un transfert multiple. Dans ce cas, l'action ne créé par un groupe. Il est bien spécifié en haut, dans le bandeau, “Partager individuellement”. Google ne s'arrête pas là cependant. L'entreprise a visiblement dupliqué cette nouvelle interface au niveau du système Android.

Partager des contenus à Messages de Google est désormais plus simple

Sur votre smartphone, toucher le bouton de partage après avoir sélectionné un fichier ouvre une liste de destinations possibles. Parmi elles se trouvent vos applications comme Messages de Google justement. Également en bêta, une nouvelle version intègre les idées décrites plus haut. En choisissant Messages, une liste des conversations s'ouvre. En haut à droite, l'icone d'une loupe pour effectuer une recherche, en-dessous vos discussions les plus récentes.

Chaque fois que vous en sélectionnez une, la photo de la personne s'affiche dans un bandeau en haut. Vous pouvez choisir d'autres destinataires avant de valider avec Suivant. Cela vous emmène sur l'éditeur de texte de Messages où vous pouvez écrire quelque chose en plus avant de finaliser le partage. Ces changements sont bienvenus dans la mesure où ils rendent le transfert plus pratique, tout en harmonisant les interfaces entre l'application et le système global. Il n'y a pas de date de déploiement connue à l'heure actuelle.

