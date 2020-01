Google Voyages vous montre la météo, le prix et le nombre de touristes avant de partir. Cette nouvelle fonctionnalité se veut très pratique pour organiser son départ dans les meilleures conditions. Il est ainsi possible de déterminer le moment idéal pour voyager, entre météo clémente, prix accessible, et un nombre de touriste acceptable.

Voilà une nouvelle fonctionnalité qui plaira aux baroudeurs. Google Voyages, le portail dédié aux vols, hôtels et aux activités disponibles durant vos voyages, vient de se mettre à jour le mercredi 8 janvier. Il est désormais possible de voir quelle est la période idéale pour partir. En effet, un onglet inédit dans le volet Hôtel vous indique le meilleur moment pour faire vos valises selon trois critères : la météo, le nombre de touristes en moyenne sur cette période, et le prix moyen des billets d’avion.

Admettons que vous aimeriez des renseignements pour partir au Portugal. Tapez le nom du pays et cliquez sur Hôtel. Un tableau va apparaître avec trois options inédites :

Où séjourner : cet onglet vous permet de voir rapidement quels sont les hôtels où vous pouvez séjourner, classés par note attribuée par les voyageurs. Un résumé sommaire de l’établissement et les principaux attraits de sa localisation (proche d’un musée, centre-ville, etc.) sont affichés

: cet onglet vous permet de voir rapidement quels sont les hôtels où vous pouvez séjourner, classés par note attribuée par les voyageurs. Un résumé sommaire de l’établissement et les principaux attraits de sa localisation (proche d’un musée, centre-ville, etc.) sont affichés Quand s’y rendre : Vous trouverez ici un calendrier de l’année, qui vous indique le meilleur mois pendant lequel partir, selon la météo, le nombre de touristes pendant cette période et le prix moyen des chambres par nuit. De plus, Google vous indique également quand la haute saison a lieu, et quels sont les événements marquants à ne pas manquer. En l’occurrence pour le Portugal, Google indique que la haute saison couvre le printemps et l’été d’avril à août et qu’il ne faut pas rater les différentes fêtes axées sur les saint-patrons locales qui ont lieu en juin

: Vous trouverez ici un calendrier de l’année, qui vous indique le meilleur mois pendant lequel partir, selon la météo, le nombre de touristes pendant cette période et le prix moyen des chambres par nuit. De plus, Google vous indique également quand la haute saison a lieu, et quels sont les événements marquants à ne pas manquer. En l’occurrence pour le Portugal, Google indique que la haute saison couvre le printemps et l’été d’avril à août et qu’il ne faut pas rater les différentes fêtes axées sur les saint-patrons locales qui ont lieu en juin Prix : Vous pourrez comparer ici tous les hôtels disponibles à la date de votre départ. Deux filtres de recherche sont disponibles. Il est possible de classer les établissements selon le nombre d’étoiles et et d’afficher tous les prix ou uniquement les offres spéciales et promotions en cours

À lire également : La Police nationale tracera bientôt les réservations de tous les voyageurs

Pour vous donner un exemple, les touristes ne sont pas très nombreux au Portugal en janvier, et le premier mois de l’année est souvent marqué par 9 à 11 jours de pluie. Concernant les prix, les tarifs des hôtels sont plutôt modérés en 21 et 55€ par nuit selon l’établissement. Quoiqu’il soit, cette fonctionnalité sera probablement très utile pour les personnes qui n’ont pas vraiment de date fixe pour voyager et qui cherche à partir au meilleur moment. Si vous aimez faire vos valises régulièrement, retrouvez ici notre classement des meilleures applications pour voyager.

Source : CNBC